Entramos a la casa de Vicky Xipolitakis: cocina-comedor integrada, estilo colonial y un espejo que amplía el ambiente

Las redes sociales de las celebridades suelen regalar pequeños detalles de su intimidad, y en esta oportunidad Vicky Xipolitakis abrió las puertas de su hogar para mostrar cómo vive junto a su hijo Salvador. A través de un posteo por el día de la madre que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, la mediática dejó al descubierto una propuesta de decoración donde predominan los tonos neutros, las texturas cálidas y una distribución inteligente pensada para aprovechar cada rincón de la casa al máximo.

Vicky Xipolitakis mostró por redes sociales su comedor con cocina integrada

Vicky Xpilitakis: Un ingreso cálido con espíritu familiar

La casa de Vicky Xipolitakis refleja una impronta muy personal donde predominan las texturas nobles y los tonos neutros. Al traspasar la puerta, el espacio se abre hacia un gran ambiente integrado que funciona como el verdadero corazón de la vivienda. La elección de revestimientos en madera clara para las paredes aporta luminosidad y genera una sensación de amplitud inmediata, complementada por techos altos que permiten que la luz natural fluya con total libertad desde el nivel superior de la planta.

Vicky Xipolitakis apuesta por sillas patinadas, algunas con respaldo capitoné y mural espejo

En este sector principal, la disposición del mobiliario prioriza la comodidad y el encuentro cotidiano. La mesa del comedor principal, vestida con un mantel de diseño botánico en tonos verdes y caminos de mesa rústicos de yute, se convierte en la indiscutida protagonista visual del área social. Las sillas de madera patinada, algunas con respaldo capitoné, suman un toque clásico que dialoga a la perfección con la estética general del espacio. Cada detalle decorativo parece pensado para celebrar momentos especiales en familia, marcados por arreglos florales frescos en tonos rosados y velas encendidas que aportan una atmósfera sumamente acogedora y hogareña.

El espejo mural de Vicky Xipolitakis: el truco clave para duplicar la luz

Uno de los aciertos decorativos más destacados del comedor de Vicky Xipolitakis es la incorporación de un espejo de gran formato montado sobre la pared lateral. Este elemento no cumple una función meramente estética, sino que actúa como un recurso fundamental de interiorismo: refleja la doble altura del techo, multiplica los puntos de luz natural y amplía visualmente los metros cuadrados del comedor.

El marco blanco del espejo mantiene la línea armónica con la carpintería y los zócalos, mientras que la iluminación integrada mediante apliques superiores refuerza la calidez durante las horas de la noche. Este tipo de soluciones demuestran cómo un buen diseño de interiores puede transformar espacios integrados, logrando que un área de circulación y reunión se sienta mucho sofisticada sin perder la calidez.

La cocina de Vicky Xipolitakis en detalle: alacenas vidriadas, ventanal y barra divisora

Vicky Xipolitakis elige una cocina integrada y funcional

Separada por una elegante barra desayunadora de mampostería con revestimiento vertical, la cocina se integra de manera fluida y armónica al comedor principal. Este sector mantiene la misma paleta de colores claros, combinando mesadas de piedra sintética con amoblamientos de estilo colonial aggiornado que aportan carácter y orden visual. La barra no solo delimita los espacios de manera sutil, sino que también funciona como un punto de apoyo práctico para las actividades cotidianas y las charlas matutinas.

Al fondo, la heladera de acero inoxidable y las alacenas vidriadas exhiben una organización impecable, donde pequeños detalles del uso diario conviven con la cuidada estética general. Una ventana estratégicamente ubicada permite el ingreso de luz directa hacia el interior de la cocina, conectando el espacio interior con el exterior y generando una ventilación constante. Así, el hogar de Vicky Xipolitakis logra equilibrar con la elegancia decorativa y la practicidad que requiere la convivencia diaria con su hijo.