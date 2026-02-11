Vicky Xipolitakis habló de su romance con el hijo de un reconocido conductor de Telefe

Vicky Xipolitakis se encuentra en el centro de la escena mediática. Tras su despedida de Cortá por Lozano (Telefe) para sumarse al panel de Ariel en su salsa, la artista no deja de ser noticia. Lejos de mantener el perfil bajo que tuvo en los últimos años junto a Verónica Lozano, la "Griega" se muestra más extrovertida y picante que nunca. Tanto es así que, en los últimos días, se la relacionó con el hijo de un reconocido conductor del canal.

Qué dijo Vicky Xipolitakis sobre su presente amoroso

Vicky Xipolitakis es protagonista de fuertes versiones que la vinculan con el hijo de un reconocido conductor de Telefe. Frente a la repercusión que tomaron estos rumores, la mediática decidió hablar públicamente sobre el tema para desactivar las especulaciones y explicar de dónde pueden surgir las sospechas.

Sus declaraciones se dieron durante una transmisión de Telefe Stream donde ella aprovechó el clima relajado y se explayó sobre su presente amoroso. Todo comenzó cuando la conductora Nati Jota le preguntó sin rodeos por su situación sentimental. “¿Cómo está tu corazón?”, quiso saber, en tono cómplice. A lo que Vicky Xipolitakis respondió con seguridad: “Muy bien”.

Vicky Xipolitakis

Sus escuetas palabras dieron lugar a que la joven vaya por más y le pregunte sin filtro sobre el rumor que circuló esta semana. “Hay rumores de que te estás conociendo con un familiar de un nuevo compañero de trabajo”, expresó mirándola a los ojos y con ganas de saber lo que realmente pasa entre ellos.

Quién es la persona que habría conquistado a Vicky Xipolitakis

Lejos de esquivar la consulta, Vicky Xipolitakis se hizo cargo y reveló quién es la persona en cuestión. “Vos hablás del hijo de Ariel, Felipe Pepo, que es un divino total, pero nada que ver. Nos divertimos mucho ahí”, contestó mencionando a Felipe Rodríguez Palacios, hijo de Ariel Rodríguez Palacios, una de las figuras del canal, que trabaja en el ciclo de cocina.

Según explicó, el vínculo entre ellos es estrictamente profesional. Sin embargo, Nati Jota preguntó: “¿Joden al aire?”. En ese momento, Vicky Xipolitakis asintió con la cabeza y agregó: “Claro. Entonces, parece que… pero nada que ver”. Así, lejos de confirmar que están iniciando un vínculo amoroso como trascendió, dejó en claro que la buena onda y complicidad entre ellos puede prestarse a confusión.

Además, Vicky Xipolitakis explicó que no existe ningún tipo de relación por fuera del estudio y que el ida y vuelta que se ve en cámara forma parte de un juego televisivo. “Terminamos y nos vamos a casa. Siempre con respeto, con amor, nos fuimos y nos volvemos a ver en el próximo programa”, sostuvo, marcando que no hay encuentros privados ni romance en puerta con el joven, que también se dedica a la gastronomía como su papá.

De esta manera, la exvedette buscó frenar las versiones que comenzaron a multiplicarse a partir de los intercambios distendidos que compartieron al aire. De esta manera, Vicky Xipolitakis habló del supuesto romance con Felipe Rodríguez Palacios, el hijo del conductor de Telefe, Ariel Rodríguez Palacios, y dejó en claro que todo se trata de buena onda y humor televisivo.