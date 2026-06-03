Cuando Karl Lagerfeld murió en 2019, una de las historias que más sorprendió al mundo fue la de Choupette, su gata birmana de ojos azules. Durante años, la mascota del histórico diseñador de Chanel fue presentada como "la gata más rica del mundo" después de que trascendiera que el artista había decidido incluirla en su herencia.

Choupette y Karl Lagerfeld

La increíble historia de Choupette, la gata de Karl Lagerfeld que heredó una fortuna millonaria pero nunca la recibió

Las estimaciones sobre el patrimonio que habría quedado destinado a su cuidado variaron con el tiempo, pero algunos medios internacionales llegaron a hablar de una fortuna cercana a los 170 millones de euros. Sin embargo, siete años después de la muerte de Karl Lagerfeld, se conoció que la gata todavía no cobró la parte de la herencia que le correspondía.

En los últimos días, Françoise Caçote, la mujer que quedó a cargo de Choupette tras el fallecimiento del diseñador, aseguró que ni ella ni la mascota recibieron hasta ahora el dinero que se suponía formaba parte del legado.

Françoise Caçote y Choupette

Según explicó en una entrevista con el medio estadounidense The Atlantic, el proceso para acceder a la herencia sigue envuelto en disputas legales y administrativas. Mientras tanto, afirmó que continúa ocupándose personalmente del bienestar de la gata y afrontando los gastos necesarios para mantener la calidad de vida que Lagerfeld deseaba para ella.

La historia de amor entre Karl Lagerfeld y Choupette comenzó en 2011. En aquel momento, la gata pertenecía al modelo francés Baptiste Giabiconi, quien le pidió al diseñador que la cuidara durante un viaje. Pero el vínculo fue tan inmediato que el creador alemán terminó quedándose con ella para siempre.

Choupette, la gata de Karl Lagerfeld

Con el paso de los años, la gata se convirtió en una verdadera celebridad. Apareció en campañas publicitarias, protagonizó producciones de fotos y acompañó al diseñador de Chanel en gran parte de su vida.

Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, se convirtió en una estrella en redes sociales

Aunque hoy lleva una vida mucho más tranquila en París, Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, se convirtió en una estrella de las redes sociales. Actualmente, su cuenta de Instagram supera los 270 mil seguidores, quienes siguen de cerca sus publicaciones.

Choupette y Karl Lagerfeld

Allí se pueden ver imágenes de sus viajes, la casa donde vive y las colaboraciones con distintas marcas, manteniendo vivo el fenómeno que comenzó cuando era la compañera inseparable de una de las figuras más influyentes de la moda.