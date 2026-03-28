El truco del té negro: el hábito viral para tener el pelo fuerte y brillante como el de María Becerra

María Becerra en la constante búsqueda de un cabello saludable y radiante, encontró un giro hacia lo orgánico y lo esencial. Entre los nuevos (y a la vez rescatados) protagonistas del mundo beauty, aparece un ingrediente que todos tenemos en la alacena: el té negro. Lo que antes era solo la infusión clásica de los días de invierno, hoy se transforma en el "secreto a voces" de las redes sociales para quienes buscan una melena de impacto.

Como referente estética indiscutida, muchas miradas apuntan que María Becerra suele lucir un cabello oscuro, con una presencia imponente y un brillo que parece artificial de lo perfecto que es. Si bien ella cuenta con estilistas de primer nivel, su look funciona como la inspiración máxima para quienes desean ese efecto de "pelo sano" sin necesidad de realizar grandes inversiones en salones de lujo. Aquí es donde el té negro entra en juego como una alternativa simple, económica y altamente efectiva.

María Becerra

¿Por qué el té negro es el nuevo aliado capilar?

El éxito de este truco viral no es casualidad. Tiene una base científica en los componentes naturales de la hoja de té. Este ingrediente es una bomba de nutrientes que actúan directamente sobre la fibra capilar y el cuero cabelludo.

Para entender por qué tu pelo cambia después de usarlo, hay que desglosar sus tres pilares: La cafeína. Al igual que sucede con los tratamientos de café, la cafeína presente en el té negro ayuda a estimular los folículos pilosos, lo que puede favorecer un crecimiento más fuerte.

Antioxidantes: Son los encargados de proteger el cabello de los daños externos, como la contaminación y los rayos UV, evitando que el pelo se vea poroso o quebradizo.

Y los taninos. Aquí reside el secreto del color. Aportan un brillo extraordinario y tienen la capacidad de intensificar los pigmentos oscuros. Esto lo convierte en la opción ideal para cabellos castaños o negros que buscan una mayor profundidad de color sin usar tinturas químicas.

Té negro

Paso a paso: Cómo preparar y aplicar el "enjuague de la nena"

Lo mejor de este hábito es su sencillez. No necesitás productos complejos, solo constancia y un par de elementos que ya tenés en tu cocina.

Preparación casera

Ingredientes: Necesitás 2 tazas de agua y 2 saquitos de té negro (asegurate de que sea té negro puro, sin añadidos de frutas o flores).

Infusión: Herví el agua y agregá los saquitos. Dejá reposar hasta que la infusión esté completamente fría. Es vital no aplicarlo caliente para evitar dañar el cuero cabelludo.

Filtrado: Retirá los saquitos y verté el líquido en un envase cómodo, preferentemente un pulverizador o un cuenco.

Cómo usarlo en el pelo

Para obtener resultados similares a los de las celebridades, la clave está en el método de aplicación:

Realizá tu lavado habitual con shampoo y acondicionador.

Utilizá la infusión como enjuague final.

Dejá actuar entre 10 y 15 minutos.

Tip extra: Podés optar por no enjuagar (para un efecto más intenso) o hacer un enjuague muy leve con agua fría para sellar aún más la cutícula.

María Becerra

Aunque el té negro es una maravilla para la luminosidad, es importante tener en cuenta que, debido a sus taninos, puede oscurecer levemente el cabello con el uso continuado. Por esta razón, no es lo ideal para rubios muy claros o cabellos platinados, a menos que se busque un matiz más ceniza o cálido.

La frecuencia recomendada es de una vez por semana. Al ser un tratamiento natural, la constancia es el factor que realmente transforma la textura. El "boom" de lo natural nos demuestra que, a veces, lograr un pelo con brillo intenso no depende de fórmulas químicas complejas, sino de volver a lo esencial y aprovechar los beneficios que la naturaleza nos ofrece en una simple taza de té.

Así que ya sabes, si deseas tener un cabello tan radiante como el de María Becerra, el secreto es el té negro.

AM