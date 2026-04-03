La chef personal de María Becerra reveló cómo es cocinar para ella durante un día

María Becerra no solo se consolidó como una de las artistas argentinas más exitosas de su generación, sino que también se convirtió en una figura que despierta interés más allá de la música. Sus rutinas, su estilo de vida y cada detalle de su día a día suelen captar la atención de sus seguidores, que siguen de cerca todo lo que comparte en redes sociales.

María Becerra

En ese contexto, su chef personal, mostró cómo es una jornada completa cocinando exclusivamente para ella. Desde platos elaborados hasta snacks caseros y opciones para el desayuno, el contenido dejó ver el nivel de organización y dedicación que implica sostener la alimentación diaria de María Becerra.

Una jornada de ocho horas entre ollas, horno y viandas

La cocinera comenzó el día con una preparación base que ya forma parte de su rutina: “Arranco como siempre preparando una provenzal casera”, contó al inicio del video, antes de mostrar uno de los platos más elaborados del menú de María Becerra, unos bifes de ossobuco, que primero selló y condimentó para luego llevar al horno durante aproximadamente cuatro horas.

A lo largo de la jornada, la chef fue armando una gran variedad de comidas pensadas exclusivamente para María Becerra, entre ellas un risotto de champiñones, pollo al teriyaki con arroz yamani, un wok de carne, otro wok de pollo con verduras y salsa de soja, y una suprema de pollo rebozada rellena con jamón y queso: “son muchos menúes diferentes que le armo a ella sola”, explicó.

Snack saludables y una cocina ordena

A medida que avanzó con las preparaciones para María Becerra, la cocinera también mostró otras opciones que formaron parte del menú semanal: una polenta cremosa con el ossobuco cocido durante horas, un pastel de boniato con carne desmechada, una tortilla de papa rellena con queso y champiñones y unas milanesas de pescado sin gluten con arroz yamani.

María Becerra

Una vez terminadas las viandas principales, la jornada siguió con opciones para complementar la alimentación diaria de María Becerra. La chef preparó crackers de almendras, cookies de avena, bizcochitos de chipá y también varios jugos exprimidos de naranja para que pudiera tener alternativas frescas durante el día. “Al ser una opción diferente por día, me lleva aproximadamente ocho horas hacer este trabajo”, reveló. Así mismo, explicó que cuando termina rotula todas las viandas y deja la cocina perfectamente ordenada.