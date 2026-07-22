Cómo fue el reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y su hija Elle

En medio de las repercusiones que genera el robo a Wanda Nara en Italia, Maxi López volvió a su hogar de Suiza para reencontrarse con su pareja Daniela Christiansson y su hija Elle. La encargada de mostrar este adorable momento familiar fue la top model, cosechando así una ola de "likes" en redes sociales.

Así fue la tierna bienvenida que recibió Maxi López en Suiza

Luego de varias semanas de trabajo y de atravesar una situación de máxima tensión familiar, Maxi López finalmente regresó a Suiza, donde fue recibido por su esposa, Daniela Christiansson, y Elle, su hija en común de tres años. La emotiva escena fue compartida por la modelo en sus historias de Instagram y rápidamente enterneció a sus seguidores.

Sin necesidad de escribir un mensaje, la empresaria acompañó la imagen únicamente con varios corazones rojos, un gesto que reflejó la felicidad por volver a encontrarse con su pareja después de un mes de separación debido a la agenda laboral del exjugador. La postal dejó ver el costado más íntimo de la familia y la emoción de la familia por ver a estar reunida otra vez.

Maxi López y su hija Elle en el aeropuerto de Suiza

En la fotografía, Maxi López aparece en el aeropuerto con un carrito repleto de valijas, señal de un extenso viaje. Mientras sostiene el equipaje, mira sonriente a la cámara junto a la pequeña Elle, quien lo esperaba con entusiasmo para darle la bienvenida. La postal transmitió la alegría del momento y el alivio de volver a reunirse con los suyos después de varias semanas.

Cabe recordar que Maxi López permaneció durante aproximadamente un mes en Estados Unidos, donde formó parte de la cobertura del Mundial 2026 para Telefe. Desde allí siguió de cerca cada instancia del certamen y compartió diferentes momentos relacionados con la competencia, que culminó el pasado domingo 19 de julio en Nueva York.

El mal momento que vivió Maxi López cuando cubría la final del Mundial 2026

El cierre de la estadía de Maxi López en Estados Unidos estuvo marcado por una situación inesperada. Según contó Wanda Nara en sus redes sociales, en medio de la final del Mundial, Maxi López debió modificar sus planes para viajar de urgencia a Italia luego de que Valentino, Constantino y Benedicto sufrieran un robo mientras se encontraban en la casa de campo de la conductora.

"Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes", había escrito la mediática en una historia de Instagram para informar la situación que atravesaba la familia. La noticia generó preocupación entre sus seguidores y puso en pausa los planes del exdelantero.

El posteo de Wanda Nara para dar a conocer el robo que sufrió en su casa de campo en Italia.

De acuerdo con lo trascendido, Maxi López viajó primero a Italia para acompañar a sus hijos mayores y asegurarse de que todos se encontraran en buen estado tras el fuerte episodio. Una vez resuelta esa situación, retomó el itinerario que ya tenía organizado y emprendió viaje hacia Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson y los pequeños, Elle y Lando.

Así, lejos de los estudios de televisión y del intenso ritmo que demandó la cobertura mundialista, Maxi López se reencontró con Daniela Christiansson y sus hijos menores en Suiza. Al parecer, ahora comenzará una etapa dedicada al descanso y a la vida familiar en su hogar de Europa.