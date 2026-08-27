Rayas, cuadrillé y estilo marinero: Zaira Nara mostró cómo renovó los cuartos de sus hijos Mali y Viggo

Zaira Nara compartió la renovación que llevó a cabo en los dormitorios de sus hijos, Mali y Viggo, y dejó ver algunos de los detalles que eligió para transformar estos espacios. Fiel a su estilo, la top model apostó por una propuesta cálida, delicada y con mucha personalidad.

Así son los nuevos cuartos de los hijos de Zaira Nara

Zaira Nara mostró en sus redes sociales cómo renovó los cuartos de sus hijos, Malaika y Viggo, fruto de su relación pasada con Jakob Von Plessen, y volvió a dejar en claro su gusto por la decoración minimalista y sofisticada. La modelo compartió imágenes de los nuevos espacios y cosechó una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores.

Para el cuarto de Malaika, Zaira Nara eligió una propuesta luminosa y de inspiración romántica. La cama se convirtió en el centro de la habitación, con un acolchado off white con pequeños corazones en bordó y una estructura tapizada de líneas rectangulares. Uno de los detalles que más se destaca es el volado cuadrillé que recorre el borde inferior y aporta un aire vintage y femenino.

Así es la habitación de Malaika, la hija de Zaira Nara

Tal como se puede ver en la imagen, la habitación mantiene una paleta clara, con paredes blancas y grandes ventanas que permiten el ingreso de luz natural. El resultado es un ambiente sereno, cálido y despojado, donde los textiles son los encargados de sumar personalidad sin recargar el espacio.

Para Viggo, en cambio, Zaira Nara apostó por una decoración que toma una dirección más marcada hacia el universo náutico. La cama está acompañada por una estructura tipo casita o tienda de campaña, confeccionada en tela blanca, que funciona como refugio de juego y también como elemento decorativo.

Así es la habitación de Viggo, el hijo de Zaira Nara

La ropa de cama combina rayas azules y blancas, uno de los estampados clásicos asociados al estilo marinero. Sobre la misma aparecen almohadones en diferentes diseños, entre ellos uno de cuadrillé azul y blanco, que suma textura y rompe con la uniformidad de las rayas.

Osos y almohadones de diferentes diseños: los detalles que se destacan en el cuarto de Viggo

El detalle más tierno está en los muñecos elegidos para acompañar la cama: un oso de peluche vestido con una pequeña camisa a cuadros y otro muñeco que completa la escena. También aparece un pequeño ancla, un guiño decorativo que refuerza la inspiración náutica.

Rayas y cuadrillé: los estampados que vuelven a ser protagonistas en habitaciones infantiles

Uno de los puntos en común entre los dormitorios de Malaika y Viggo, los hijos de Zaira Nara, es la presencia de estampados clásicos como las rayas y el cuadrillé, que aparecen combinados con textiles lisos y una base de colores neutros, una fórmula que permite crear habitaciones infantiles con personalidad pero que pueden adaptarse fácilmente a medida que los chicos crecen.

El estilo marinero, por su parte, se caracteriza por la combinación de blanco, azul y detalles inspirados en este universo, como anclas, barcos o rayas horizontales. En el cuarto de Viggo, Zaira Nara lo lleva a una versión más cálida y lúdica, sin caer en una decoración temática excesiva.

Por otro lado, la elección de textiles también sigue una de las tendencias actuales en decoración infantil: crear espacios acogedores a través de capas de ropa de cama, almohadones, mantas y pequeños objetos, en lugar de apostar por una ambientación completamente temática.

Con estas modificaciones, Zaira Nara logró que cada dormitorio tenga una identidad propia: mientras Malaika tiene un espacio más romántico, luminoso y de aire vintage, Viggo cuenta con un cuarto inspirado en el mar, donde las rayas, el azul y los detalles náuticos se convierten en protagonistas. De esta manera, la empresaria mostró cómo renovó los cuartos de sus hijos y deslumbró a los usuarios de las redes sociales.