Adiós a los respaldos tradicionales: Zaira Nara impone el estilo rústico en su habitación

Zaira Nara vuelve a llamar la atención en redes sociales, esta vez por una propuesta de decoración que combina minimalismo, calidez y detalles rústicos. Se trata de una habitación que incorpora elementos artesanales, entre ellos, un respaldo de cama que se lleva todas las miradas.

Zaira Nara revela una nueva tendencia para usar de cabecera de cama

Zaira Nara publicó en su cuenta de Instagram las imágenes donde posó en su habitación totalmente renovada, donde, sin dudas, el respaldar de la cama realizado en mimbre se llevó todas las miradas. Su diseño es semicircular y aporta una textura natural y una estética orgánica que transformó por completo el ambiente.

Zaira Nara mostró el diseño rústico de la habitación.

Lejos de los respaldos convencionales, generalmente asociados con estructuras rectas y materiales acolchados, esta pieza se destaca por su elaboración artesanal y por la sensación de calidez que transmite. Además, la elección del mimbre en el cuarto, también permite suavizar las líneas modernas de la habitación. Su trama aporta movimiento y profundidad, al mismo tiempo que mantiene una apariencia liviana. De esta manera, el espacio conserva una impronta minimalista sin perder personalidad ni conexión con los materiales naturales.

La paleta cromática de la habitación que reveló Zaira Nara se apoya en tonos neutros y terrosos. El gris profundo del acolchado genera un contraste elegante con los almohadones, las sábanas y las paredes blancas. La ausencia de tonos estridentes refuerza la idea de descanso y orden, dos características centrales en las tendencias actuales. Asimismo, en la base de la cama, se sumó una alfombra tejida con rayas horizontales de tonos ocre y gris claro que termina de definir el ambiente y darle confort.

Así es la nueva habitación de Zaira Nara.

Otro de los aspectos que se destaca es la disposición simétrica del dormitorio, es que en ambos lados de la cama se ubican dos ventanas idénticas, con marcos de madera clara que aportan luminosidad y un toque natural. Las aberturas están acompañadas por cortinas largas en color crema, que caen suavemente hasta el piso y generan una sensación de mayor altura y amplitud.

Así es la nueva habitación de Zaira Nara

Por otro lado, en su cuenta de Instagram Zaira Nara recorre otra habitación contigua en donde también, predomina el decorado campestre, siendo el protagonista un tapiz que se encuentra detrás de la cama. Con un diseño geométrico abstracto que combina formas circulares y triangulares en una paleta de colores tierra, azul profundo y verde bosque, aportando un contraste cromático vibrante pero equilibrado que rompe con la monotonía del blanco roto de las paredes.

Zaira Nara muestra el diseño rústico de la habitación

También, el cuarto que dejó ver la hermana de Wanda Nara posee elementos rústicos como canastos de mimbre, mesa de escritorio de madera, sillas de mimbre trenzados, una lámpara de escritorio, un bolso artesanal colgado en la puerta, cestos rojos y crudos y un espejo circular.

. Zaira Nara muestra el diseño rústico de la habitación

Con esta elección, Zaira Nara se suma a una tendencia que gana cada vez más espacio: la incorporación de fibras naturales, madera y textiles artesanales en ambientes modernos. El resultado es una habitación con el rústico contemporáneo y demuestra que la sencillez puede convertirse en el principal recurso de elegacia.