Así fue el look de Cande Tinelli para su "noche de rodeo": top halter con lentejuelas y pantalón acordonado

Cande Tinelli compartió imágenes del look que lució en la fiesta de su cumpleaños y deslumbró con una propuesta que no pasó inadvertida. La hija Marcelo Tinelli festejó rodeada de sus afectos y con una combinación glamorosa, sensual y original.
Cande Tinelli sorprendió con un look western renovado para celebrar su cumpleaños
Cande Tinelli celebró sus 36 años con una fiesta temática inspirada en una de sus grandes pasiones: los caballos y el universo ecuestre. Para su esperada "noche de rodeo", la hija de Marcelo Tinelli eligió un look que combinó referencias del estilo western con una impronta glam y sensual.
A través de sus redes sociales, Cande Tinelli compartió distintas postales de la celebración y mostró en detalle el estilismo que eligió para una ocasión tan especial. Lejos de recurrir al clásico vestuario vaquero, la influencer apostó por una interpretación más audaz y fashionista de esta estética. El conjunto estuvo integrado por un top halter bordó oscuro, completamente cubierto de lentejuelas, y un pantalón blanco ajustado con detalles acordonados en los laterales. Una propuesta que jugó con el contraste entre el brillo, las transparencias y los detalles de inspiración artesanal.
El top fue una de las piezas centrales del outfit. Se trató de un diseño sin mangas y con escote halter, que dejó los hombros al descubierto y se destacó por su superficie íntegramente cubierta de lentejuelas en tono bordó. La prenda presentó una terminación irregular en pico en la parte delantera, un detalle que le aportó movimiento y una impronta descontracturada. Además de sumar brillo, el color elegido se alejó de los tonos tradicionales asociados al vestuario de rodeo y le dio una vuelta de tuerca al look.
Para equilibrar el protagonismo de la parte superior, Cande Tinelli eligió un pantalón blanco de silueta ajustada y botamanga ligeramente acampanada. Sin embargo, lejos de tratarse de un básico, la prenda incorporó un detalle que marcó la diferencia: una sucesión de ojales metálicos a lo largo de ambos laterales de las piernas, unidos por tiras finas que formaron un original entramado acordonado.
Cerca de los tobillos, los lazos de tul semitransparente sumaron un toque delicado y femenino, en contraste con el carácter más audaz de los herrajes metálicos. Así, el pantalón se convirtió en otra de las piezas protagonistas del conjunto y aportó una cuota de originalidad a la combinación.
Rodeo glam: el estilo que eligió Cande Tinelli
El look de Cande Tinelli tomó como punto de partida la estética western, pero la llevó hacia un terreno mucho más nocturno y sofisticado. En lugar de apostar por las clásicas botas texanas, los sombreros y las prendas de denim, la empresaria incorporó algunos guiños del universo ecuestre a través de los detalles metálicos y las terminaciones acordonadas.
La elección también reunió varias tendencias que pisan fuerte en la moda: las lentejuelas fuera de los looks de fiesta tradicionales, los escotes halter que dejan los hombros al descubierto y los pantalones con aberturas y cordones laterales. A esto se sumó el contraste entre el bordó oscuro y el blanco, una dupla que permitió destacar las texturas y los detalles de cada prenda.
Otro de los puntos interesantes del outfit de Cande Tinelli fue el juego de opuestos. Mientras que el top aportó brillo y una impronta festiva, el pantalón sumó una estética más artesanal, con herrajes, transparencias y un diseño que dejó de lado las siluetas convencionales. De esta manera, encontró una forma de trasladar su pasión por los caballos y la vida ecuestre a su vestuario de cumpleaños.
En resumen, así fue el look de Cande Tinelli para su "noche de rodeo": top halter con lentejuelas y pantalón acordonado. Para una noche a pura celebración, la modelo eligió una versión glamorosa y personal del estilo western, con prendas protagonistas y detalles en tendencia.