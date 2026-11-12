Así fue el look de Cande Tinelli para su "noche de rodeo": top halter con lentejuelas y pantalón acordonado

Cande Tinelli compartió imágenes del look que lució en la fiesta de su cumpleaños y deslumbró con una propuesta que no pasó inadvertida. La hija Marcelo Tinelli festejó rodeada de sus afectos y con una combinación glamorosa, sensual y original.

Cande Tinelli sorprendió con un look western renovado para celebrar su cumpleaños

Cande Tinelli celebró sus 36 años con una fiesta temática inspirada en una de sus grandes pasiones: los caballos y el universo ecuestre. Para su esperada "noche de rodeo", la hija de Marcelo Tinelli eligió un look que combinó referencias del estilo western con una impronta glam y sensual.

A través de sus redes sociales, Cande Tinelli compartió distintas postales de la celebración y mostró en detalle el estilismo que eligió para una ocasión tan especial. Lejos de recurrir al clásico vestuario vaquero, la influencer apostó por una interpretación más audaz y fashionista de esta estética. El conjunto estuvo integrado por un top halter bordó oscuro, completamente cubierto de lentejuelas, y un pantalón blanco ajustado con detalles acordonados en los laterales. Una propuesta que jugó con el contraste entre el brillo, las transparencias y los detalles de inspiración artesanal.

Cande Tinelli sorprendió con un look western renovado para celebrar su cumpleaños



El top fue una de las piezas centrales del outfit. Se trató de un diseño sin mangas y con escote halter, que dejó los hombros al descubierto y se destacó por su superficie íntegramente cubierta de lentejuelas en tono bordó. La prenda presentó una terminación irregular en pico en la parte delantera, un detalle que le aportó movimiento y una impronta descontracturada. Además de sumar brillo, el color elegido se alejó de los tonos tradicionales asociados al vestuario de rodeo y le dio una vuelta de tuerca al look.

Cande Tinelli sorprendió con un look western renovado para celebrar su cumpleaños



Para equilibrar el protagonismo de la parte superior, Cande Tinelli eligió un pantalón blanco de silueta ajustada y botamanga ligeramente acampanada. Sin embargo, lejos de tratarse de un básico, la prenda incorporó un detalle que marcó la diferencia: una sucesión de ojales metálicos a lo largo de ambos laterales de las piernas, unidos por tiras finas que formaron un original entramado acordonado.

Cerca de los tobillos, los lazos de tul semitransparente sumaron un toque delicado y femenino, en contraste con el carácter más audaz de los herrajes metálicos. Así, el pantalón se convirtió en otra de las piezas protagonistas del conjunto y aportó una cuota de originalidad a la combinación.

Rodeo glam: el estilo que eligió Cande Tinelli

El look de Cande Tinelli tomó como punto de partida la estética western, pero la llevó hacia un terreno mucho más nocturno y sofisticado. En lugar de apostar por las clásicas botas texanas, los sombreros y las prendas de denim, la empresaria incorporó algunos guiños del universo ecuestre a través de los detalles metálicos y las terminaciones acordonadas.

La elección también reunió varias tendencias que pisan fuerte en la moda: las lentejuelas fuera de los looks de fiesta tradicionales, los escotes halter que dejan los hombros al descubierto y los pantalones con aberturas y cordones laterales. A esto se sumó el contraste entre el bordó oscuro y el blanco, una dupla que permitió destacar las texturas y los detalles de cada prenda.

Cande Tinelli sorprendió con un look western renovado para celebrar su cumpleaños



Otro de los puntos interesantes del outfit de Cande Tinelli fue el juego de opuestos. Mientras que el top aportó brillo y una impronta festiva, el pantalón sumó una estética más artesanal, con herrajes, transparencias y un diseño que dejó de lado las siluetas convencionales. De esta manera, encontró una forma de trasladar su pasión por los caballos y la vida ecuestre a su vestuario de cumpleaños.

En resumen, así fue el look de Cande Tinelli para su "noche de rodeo": top halter con lentejuelas y pantalón acordonado. Para una noche a pura celebración, la modelo eligió una versión glamorosa y personal del estilo western, con prendas protagonistas y detalles en tendencia.