La llamativa ausencia de Juanita Tinelli en el cumpleaños de Cande Tinelli

Candelaria Tinelli celebró su cumpleaños número 36 con una fiesta inspirada en el universo ecuestre, una de sus grandes pasiones. La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino eligió una temática de rodeo para reunir a sus amigos y seres queridos en una noche con una ambientación especialmente preparada para la ocasión.

Así fue el cumpleaños de Candelaria Tinelli

Como suele suceder en este tipo de celebraciones, las redes sociales permitieron conocer algunos detalles del encuentro. Esta vez, fue Micaela Tinelli quien compartió un álbum de fotografías con distintos momentos del festejo y dejó ver parte de la intimidad de la reunión familiar.

Las fotos que compartió Micaela Tinelli del cumpleaños de su hermana

En las imágenes que publicó Micaela Tinelli sobre el cumpleaños de su hermana, se pudieron apreciar distintos detalles de la decoración, que combinó elementos del Lejano Oeste con una estética en tonos rosados. Las luces fucsias, los caballos decorativos de gran tamaño y los pequeños peluches de animales que se colocaron sobre las mesas formaron parte de la propuesta. Otro de los elementos destacados fue la torta con forma de caballo, diseñada especialmente para acompañar la temática de la noche.

Micaela, Candelaria y Francisco Tinelli

El álbum también mostró algunos momentos de los invitados y una fotografía familiar en la que Micaela posó junto a Candelaria y Francisco Tinelli. Sin embargo, Juanita no apareció en las imágenes que compartió su hermana mayor. Su ausencia en ese registro llamó la atención y volvió a poner el foco en las versiones sobre el vínculo entre los hermanos, que habían trascendido durante el último tiempo.

El distanciamiento de Juanita Tinelli con sus hermanas mayores

Los rumores sobre una interna familiar tomaron fuerza en noviembre de 2025, después de que trascendiera que Juanita Tinelli había dejado de seguir en Instagram a su papá y a sus hermanas mayores. En ese contexto, el periodista Fede Flowers también señaló que existía un distanciamiento entre las hermanas.

Juanita Tinelli se convirtió en la gran ausente de la fiesta

Las versiones cobraron mayor repercusión luego de que la menor de las hijas del conductor realizara una denuncia por amenazas de muerte y se conociera que Francisco había sido quien la acompañó en ese momento. Por entonces, surgieron distintas versiones sobre las diferencias entre los integrantes de la familia. También se mencionó que el vínculo entre Juanita y Micaela atravesaba una situación diferente al que mantenía con Candelaria.

La contundente frase de Candelaria Tinelli sobre su vínculo con Juanita

En medio de las repercusiones por la interna familiar, Candelaria Tinelli fue consultada sobre su relación con Juanita durante una entrevista con Puro Show, durante noviembre de 2025. En aquella oportunidad, la artista fue contundente al referirse al vínculo con su hermana menor: “Nunca tuve relación”. Además, ante las preguntas de los panelistas, agregó: “No, no tengo relación con ella. Preguntale a Mica, quizás sabe un poco más”.

Las hermanas Tinelli siguen distanciadas

Sus declaraciones dejaron en evidencia la distancia que existía entre ambas en ese momento y sumaron un nuevo capítulo a las versiones sobre las diferencias familiares. Meses después, la ausencia de Juanita en el cumpleaños de Cande Tinelli volvió a poner el foco en una relación que, al menos públicamente, sigue marcada por el distanciamiento.