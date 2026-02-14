Lejos de las pasarelas y la conducción, el exitoso nuevo negocio de Luli Fernández

En los últimos años, varias figuras del espectáculo decidieron expandir su horizonte profesional y apostar por proyectos propios más allá de las pasarelas o la conducción. La industria de la belleza se convirtió en uno de los rubros favoritos y Luli Fernández no quiso quedarse afuera de esa tendencia.

Si bien continúa activa en los medios, actualmente es conductora de Ellas, el ciclo de entrevistas de Infobae, la modelo y comunicadora dio un paso firme en el mundo emprendedor con el crecimiento de Classy, su marca integral de belleza. Y en el marco de San Valentín, redobló la apuesta con el lanzamiento de un nuevo perfume unisex.

Luli Fernández

Cómo es el nuevo perfume de Luli Fernández

A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, Luli Fernández explicó en detalle qué hace diferente a su fragancia. Lejos de apostar por aromas tradicionales, eligió una familia olfativa amaderada, poco habitual dentro de los perfumes más comerciales.

"Las fragancias nuestras, que son de la familia las amaderadas, no son habituales, no tienen esencias que habitualmente vas a sentir. Por eso son fragancias totalmente personales, distintas, que no se las vas a sentir a todo el mundo y eso es lo que las hace especiales", explicó, dejando en claro que la propuesta apunta a la identidad y no a lo masivo.

Así es el nuevo negocio de Luli Fernández

Además, compartió un dato clave sobre cómo evoluciona el perfume en la piel. Según detalló, al aplicarlo lo primero que se percibe es el componente alcohólico, algo que puede generar una impresión inicial diferente al aroma final. "Cuando vos te aplicás una fragancia, lo primero que sale es el componente del alcohol. Entonces, al principio incluso te va a parecer que tienen un aroma que ni siquiera se parece a lo que pensaste que era", contó.

Esa evolución, justamente, es parte del diferencial: una vez que el perfume se asienta, aparecen las notas más profundas y cálidas, características de la familia amaderada, que terminan de definir su personalidad.

Hace dos años, Luli Fernández lanzó su propia marca de cosméticos

Así es el proyecto de beauty de Luli Fernández

Classy nació en marzo de 2024, cuando Luli Fernández y Luciana Orrequia decidieron unir experiencia y visión para crear una empresa de belleza con identidad propia. Orrequia, pionera en ecommerce en Argentina y experta en desarrollo de marcas online, aporta el know how comercial y estratégico. La modelo, con más de 20 años en la industria de la moda y la comunicación, suma su posicionamiento como referente beauty.

Luli Fernández

La firma integra cosmética, aromas y productos de cuidado personal desarrollados en laboratorios nacionales bajo estándares de calidad internacional. Son productos veganos, cruelty free, libres de parabenos y tóxicos, aprobados por ANMAT y con testeos correspondientes.

Con producción de industria nacional y proyección internacional, Classy se consolida como el exitoso nuevo negocio de Luli Fernández, quien demuestra que su marca personal también se fortalece lejos de los flashes.