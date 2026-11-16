Enzo Fernández amplió su presencia más allá del fútbol con una propuesta que lo tuvo trabajando de cerca en el desarrollo de una línea de ropa inspirada en gustos y hábitos personales. Mientras continúa enfocado en la recta final del año con la selección argentina y su actualidad en el fútbol europeo, el mediocampista también formó parte de una experiencia que lo llevó a involucrarse en decisiones vinculadas al diseño y la imagen general de este proyecto.

Lejos del fútbol, Enzo Fernández se abre paso en el mundo de la moda con una propuesta nueva

Enzo Fernández sumó un nuevo proyecto a su carrera profesional y presentó una colección cápsula de indumentaria masculina desarrollada junto a la marca EQUUS. Luego de convertirse en un futbolista cargado de estilo, destacado por sus seguidores, dio un paso más y participó activamente en el proceso creativo de una línea inspirada en la manera en que se viste fuera de las canchas. La propuesta, que fue acompañada en cada paso por él, combina tendencias y un estilismo único.

La nueva colección de Enzo Fernández | Crédito: Prensa

La cápsula fue desarrollada a lo largo de seis meses de trabajo conjunto entre el mediocampista y el equipo de diseño. Durante ese período, el mediocampista del Manchester City colaboró en la definición de distintos aspectos de las prendas, desde las siluetas generales hasta la selección de telas, materiales y combinaciones cromáticas. El objetivo fue trasladar a la colección elementos vinculados con su estilo cotidiano, caracterizado por prendas cómodas, versátiles y relacionadas con las tendencias urbanas.

En este sentido, la colección en la que participó Enzo Fernández cuenta con 17 prendas ideales para la temporada estival. Entre ellas se incluyen pantalones, bermudas, camisas, remeras, musculosas, chombas y un sweater liviano. La propuesta se apoya en cortes relajados, diseños amplios y una estética cercana al streetwear, una corriente que desde hace varios años tiene una fuerte presencia dentro de la moda masculina.

La nueva colección de Enzo Fernández | Crédito: Prensa

Los materiales naturales que el deportista eligió ocupan un lugar central dentro de la colección. El algodón y el lino aparecen como protagonistas en distintas prendas, mientras que algunas remeras incorporan tejidos enfocados en la comodidad y la libertad de movimiento. La paleta combina tonos neutros con acentos de color que aportan contraste sin alterar la identidad general de la propuesta. Para muchos de sus seguidores, el proyecto combina a la perfección el gusto y el estilo del jugador.

Enzo Fernández combina su estilo y su gusto por la moda para un nuevo proyecto

Además de participar en el diseño, Enzo Fernández fue la imagen elegida para presentar la colección. La campaña fotográfica se desarrolló en Manchester, ciudad en la que actualmente reside junto a su familia tras su incorporación al Manchester City. Los escenarios seleccionados acompañan la búsqueda estética de la cápsula, con locaciones urbanas que refuerzan el concepto general de la línea.

La nueva colección de Enzo Fernández | Crédito: Prensa

Entre las imágenes, se muestran diferentes combinaciones de looks que reflejan la versatilidad de la colección. Las camisas de corte boxy conviven con pantalones de gabardina y lino, mientras que las bermudas aparecen en versiones de denim, algodón y fibras livianas. En esta oportunidad no se limitó a ocupar el rol de embajador de marca, sino que intervino en el desarrollo de cada etapa creativa para construir una propuesta alineada con sus preferencias.

La presentación de esta colección encuentra a Enzo Fernández atravesando un momento de intensa actividad profesional. En paralelo a sus compromisos con su club en Inglaterra, el mediocampista se encuentra en Argentina para disputar la última fecha FIFA del año con la selección argentina. El pasado viernes formó parte del encuentro frente a Uruguay disputado en La Bombonera, mientras que en los próximos días el conjunto nacional cerrará su calendario con un partido contra Costa Rica en Córdoba.

La nueva colección de Enzo Fernández | Crédito: Prensa

Enzo Fernández sumó una nueva experiencia fuera del ámbito deportivo al participar de manera directa en el desarrollo de una propuesta de indumentaria que refleja aspectos de su estilo cotidiano. Su participación en la selección de prendas, materiales y lineamientos generales permitió dar forma a un proyecto vinculado con la moda masculina, pensado para la temporada de verano y con una identidad inspirada en tendencias urbanas.

VDV