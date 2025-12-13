Mariana Fabbiani deslumbró con un vestido rojo ajustado ideal para una noche especial

Mariana Fabbiani volvió a marcar tendencia y a deslumbrar a sus seguidores con un imponente vestido rojo que no pasó desapercibido. Desde su cuenta personal de Instagram, la conductora de América TV compartió una serie de imágenes en las que lució una pieza ajustada y llena de glamour, ideal para una noche especial, dejando en claro su influencia en el mundo de la moda y la belleza femenina.

Mariana Fabbiani sorprendió con un look total red

No cabe duda de que uno de los colores de esta temporada son los colores vibrantes y Mariana Fabbiani mostró como portar una pieza con esta colorimetría de manera elegante, llena de glamour y simple a la vez. De acuerdo a las imágenes que posteó en su perfil de la famosa red social de la camarita, la presentadora televisiva apostó por un diseño de encaje, de silueta ceñida y largo por encima de la rodilla, que resaltó su figura con elegancia y sensualidad a la vez. El color rojo, intenso y vibrante, se convirtió en el gran protagonista del look, una elección perfecta para las celebraciones nocturnas y para cerrar el año con un aire festivo y sofisticado.

Mariana Fabbiani | Instagram

El vestido, de mangas largas y cuello alto, combinó delicadeza y carácter, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. El encaje aportó un toque glam que elevó aún más la propuesta, demostrando que no hace falta recargar para lograr un outfit impactante. Asimismo, acompañó el look con accesorios discretos -sólo dos anillos-, dejando que la prenda hablara por sí sola.

El hairstyle y make up de Mariana Fabbiani que resaltan lo natural

Mariana Fabbiani es una de las famosas que conserva su imagen a través del tiempo, es por esta razón que, en cuanto al peinado, optó por llevar el cabello suelto, con un corte descontracturado y movimiento natural. El estilo, prolijo pero relajado, enmarcó su rostro y acompañó a la perfección la impronta del vestido. Esta elección reafirma su identidad estética: femenina, liviana y sin excesos.

Mariana Fabbiani | Instagram

El maquillaje también fue clave en la composición del look. Para ello, eligió una propuesta luminosa, con énfasis en la mirada y labios en tonos naturales, logrando un balance ideal con la intensidad del rojo. La piel fresca y los detalles sutiles reforzaron una imagen elegante, pensada para destacar sin perder naturalidad.

A lo largo de los años, la conductora de El Diario de Mariana se convirtió en toda una referente de la moda, no solo por sus elecciones frente a cámara, sino también por el contenido que comparte en redes sociales. En este sentido, dejó una recomendación importante que acompañó las fotografías publicadas: “Si Mamá Noel pudiera elegir su look…”, una frase que no solo invita a deslizar las postales, sino que resume el espíritu festivo de su propuesta.

Mariana Fabbiani | Instagram

Una vez más, Mariana Fabbiani demostró que el estilo no tiene edad y que la moda puede ingresar a cualquier hogar sin grandes sobrecargas. Con este look rojo lleno de personalidad, la comunicadora cerró el año reafirmando su lugar como ícono de elegancia y buen gusto, inspirando a sus seguidores a animarse a brillar en cada ocasión especial.

NB