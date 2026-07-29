Bautista Vicuña, el hijo de Benjamín Vicuña, demostró el amor que tiene por su hermanito, Amancio: “siempre voy a estar para cuidarte”

Benjamín Vicuña no solo hizo que su nombre creciera en el mundo de la televisión y el cine hispanohablante. En el ámbito privado, logró consolidar una gran familia ensamblada a lo largo de los años, uniendo corazones y superando distancias geográficas. Bautista Vicuña es su hijo mayor, fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain, y quien, siguiendo el camino de su padre, forjó un rol fundamental como el hermano protector, tierno y siempre presente para los más pequeños del clan.

Este fuerte lazo queda demostrado en cada postal y momento que se viraliza en redes sociales, y que muestra la conexión con los menores. El 28 de julio del 2026, se dio la celebración del cumpleaños 6 de su hermanito menor, Amancio Vicuña, hijo de Benjamín y la China Suárez. Para conmemorar esta fecha tan especial, el adolescente utilizó sus redes sociales para dedicarle un profundo y emotivo mensaje que conmovió a todos sus seguidores y que demostró el amor que le tiene.

Bautista Vicuña, Amancio Vicuña

El mensaje de Bautista Vicuña, el hijo de Benjamín Vicuña, a su hermanito, Amancio: “siempre voy a estar para cuidarte”

La relación entre Bautista Vicuña y su hermano menor, Amancio, supera las distancias y las problemáticas mediáticas que sus padres puedan llegar a tener. Por el contrario, se volvió un ejemplo para los fanáticos de la farándula de la esencia de una gran familia ensamblada que prioriza el afecto por sobre cualquier barrera . A pesar de sus vidas en la Argentina y Turquía, ambos logran mantener una conexión fraternal inquebrantable, que se alimenta de encuentros significativos y de una complicidad única.

En diversas ocasiones, el adolescente demuestra en redes sociales una enorme madurez emocional, asumiendo su rol con orgullo y convirtiéndose en un verdadero pilar de contención y un referente muy positivo para los más pequeños del hogar. El 28 de julio del 2026, Amancio celebró sus 6 años y, para poder pasarlo con sus seres queridos, su mamá y su pareja, la China Suárez y Mauro Icardi, regresaron a la Argentina. Este evento se convirtió en el escenario perfecto para visibilizar públicamente este profundo cariño en las redes sociales.

Durante el festejo, el hijo mayor del actor chileno decidió compartir dos postales muy divertidas y cercanas que ilustran a la perfección la dinámica lúdica que comparten cotidianamente. En las tiernas imágenes de historias de Instagram, se puede observar al niño jugando de manera risueña mientras tapa cariñosamente los ojos de su hermano mayor, evidenciando la enorme confianza que existe entre ambos. Junto a las mismas, el adolescente escribió unas palabras que demostraron el amor que tiene por su hermanito.

"Mi mini Anakin Skywalker. Siempre voy a estar para verte crecer y cuidarte. Te amo enano. Feliz cumple enano", expresó. Esta potente declaración no solo celebra un año más de vida, sino que asegura un acompañamiento incondicional para el futuro del pequeño, y el rol de importancia que cumple Bautista en su familia.

El mensaje de Bautista Vicuña, el hijo de Benjamín Vicuña, a su hermanito, Amancio

Bautista Vicuña: el protector de sus hermanos

Los hijos de los famosos también se ganan la atención de los medios de comunicación, y son observados como el ejemplo de la crianza de sus padres. Bautista Vicuña es uno de los más queridos en redes sociales y que, si bien mantiene un bajo perfil, no duda en ser parte de las postales y la vida pública de sus padres. Sin embargo, el rol dentro de su numeroso núcleo familiar fue creciendo con el paso del tiempo y lo convirtió en un pilar fundamental bajo los valores del cuidado, el respeto y la protección constante.

Como el hijo mayor de la relación entre Benjamín Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain, el joven demostró tener un marcado sentido de responsabilidad hacia cada uno de sus hermanos menores, tanto del lado materno como paterno. Su actitud diaria demuestra una notable madurez para guiar a los más chicos, convirtiéndose de manera natural en un referente afectivo indispensable dentro del hogar ensamblado. Lejos de ocupar una posición distante, el adolescente elige activamente involucrarse en la rutina, los juegos y el crecimiento de los pequeños de la familia, siendo el protagonista de las postales y videos que destacan sus padres.

Bautista Vicuña: el protector de sus hermanos

A través de un tierno e inolvidable saludo de cumpleaños, Bautista Vicuña reafirmó públicamente el inmenso amor y compromiso que siente por su pequeño hermano, Amancio Vicuña . El hijo mayor de Benjamín Vicuña consolidó definitivamente su rol como el gran protector de sus hermanos, y enterneció a los usuarios de las redes sociales, en esta fecha especial.

A.E