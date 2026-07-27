Benjamín Vicuña definió el futuro de sus hijos, Bautista y Beltrán: "Es un mundo muy sacrificado"

Benjamín Vicuña se convirtió en uno de los invitados de La noche de Mirtha, donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. En ese contexto, el actor conversó sobre la paternidad y de cómo acompaña a sus hijos durante la adolescencia, una etapa en donde se empiezan a trazar las decisiones que definirán su futuro.

Benjamín Vicuña y sus hijos

Durante la charla, Benjamín Vicuña sorprendió al revelar que Bautista, el mayor de los hijos que tuvo con Pampita, quiere seguir sus pasos en la actuación, mientras que Beltrán sueña con convertirse en futbolista. Sin embargo, aprovechó también para revelar los miedos que lo invaden tras las decisiones de sus hijos.

Benjamín Vicuña reveló los planes a futuro de sus hijos

Al referirse a sus hijos, Benjamín Vicuña contó que Bautista, de 18 años, tomó la decisión de iniciar un camino en el mundo artístico: "Tengo a Bauti que ya es un adolescente, es hermoso y quiere ser actor, así que esto va a seguir", expresó. Luego explicó que se trata de una noticia reciente y reveló que el joven comenzó a acercarse cada vez más al teatro: "Me encanta. Es algo muy fresquito que vengo acá y lo digo. Está yendo mucho al teatro, fue a ver a Francella y me mandó un audio hermoso", relató.

Benjamín Vicuña

Sin embargo, el actor reconoció que la elección de su hijo también le genera preocupación debido a las dificultades propias de la profesión: "Me da miedo porque es una carrera muy difícil". Durante su intervención, Benjamín Vicuña también reveló los planes de su hijo Beltrán, de 14 años, quien tiene como objetivo convertirse en futbolista y que actualmente juega en Defensores de Belgrano: "Es un mundo muy sacrificado, tiene que entrenar tres o cuatro veces por semana", explicó al describir el compromiso que requiere el deporte desde temprana edad.

Benjamín Vicuña sobre la relación que mantiene con Pampita y la China Suárez

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Mirtha Legrand le preguntó cómo es el vínculo que mantiene con Pampita y la China Suárez. Antes de responder, Benjamín Vicuña prefirió poner el foco en la responsabilidad compartida que implica la crianza: "Creo que tenemos una tarea muy difícil, que es criar. Hoy los papás estamos mucho más presentes que en otras generaciones", sostuvo.

Benjamín Vicuña y sus hijos

Finalizando, Benjamín Vicuña aseguró que el bienestar de sus hijos es la prioridad para toda la familia y explicó que ese objetivo está por encima de cualquier diferencia personal. Aunque reconoció que no siempre es sencillo, el actor contó que mantiene diálogo con ambas madres para abordar los temas relacionados con los chicos y destacó que, con el paso del tiempo, lograron encontrar una dinámica enfocada en acompañar el crecimiento de sus hijos y compartir las responsabilidades que implica su crianza.