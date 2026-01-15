Quién es el nuevo novio de Esther Goris: director de cine y con carrera internacional

Esther Goris tiene un nuevo novio, director de cine y con carrera internacional, en un presente que combina su participación en MasterChef Celebrity con un vínculo personal que eligió mantener en reserva. La actriz atraviesa una etapa marcada por proyectos y cambios, en la que la discreción sigue siendo parte de su estilo.

Esther Goris confirmó su reciente romance con un director de cine

Esther Goris sorprendió a todos al revelar que está en pareja con un director de cine con carrera internacional, en medio de un momento en el que su vida profesional y personal se entrelazan. La actriz, reconocida por su trayectoria en cine y televisión, mantiene el mismo perfil bajo que la caracterizó en toda su carrera.

Esther Goris en MasterChef Celebrity

En los últimos días, la destacada artista inició un nuevo proyecto que la ubicó entre los participantes del repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe), donde comparte la cocina con figuras de distintos ámbitos. Con casi cinco décadas de presencia en los medios, su participación se trata de su primera experiencia en un reality gastronómico.

Durante una de las emisiones del programa, Wanda Nara le consultó sobre su presente amoroso y Esther Goris dejó en claro que atraviesa un presente cargado de amor. El nuevo novio de la artista es director de cine y vive entre Argentina y los Estados Unidos, según ella misma contó.

Esther Goris

Cabe destacar que la actriz siempre es cuidadosa con su vida privada. A lo largo de su trayectoria, prefirió que su trabajo sea el centro de la atención y no sus vínculos personales. Esta nueva relación no es la excepción; ante la pregunta de la conductora, la artista eligió compartir solo algunos datos, sin dar nombres ni detalles adicionales.

Esther Goris vive un presente lleno de desafíos manteniendo el perfil bajo que la caracteriza

En plena competencia, Wanda Nara se acercó a Esther Goris y la consulta sobre su soltería sorprendió a todos, sobre todo por la respuesta. “Más o menos, hay un novio reciente. Es director de cine, vive mitad en Estados Unidos y mitad acá”, reveló. Pero ante las nuevas preguntas de la presentadora, fiel a su estilo, la artista dejó en claro que no quiere exponer su vida privada.

Esther Goris en MasterChef Celebrity

“Te invito a tomar un café, Wanda; ahora que termina la grabación, te invito a tomar un café y te cuento”, continuó. La discreción es algo que la intérprete mantiene desde el inicio de su carrera. En una entrevista que dio en abril, la actual participante de MasterChef Celebrity comentó que recientemente había terminado una relación, aunque evitó dar nombres y explicó las razones de su decisión.

El presente de Esther Goris atraviesa un momento en el que se combinan distintos aspectos de su vida. Por un lado, la competencia televisiva la expone en un ámbito diferente, donde demuestra sus habilidades culinarias. Por otro, su noviazgo marca un nuevo capítulo en su historia amorosa, donde elige compartir solo lo esencial.

Esther Goris tiene un nuevo novio, director de cine y con carrera internacional, en un presente que combina su trayectoria artística con una relación que eligió mantener en reserva. La actriz, reconocida por su perfil bajo, atraviesa una etapa llena de amor en la que la discreción sigue siendo parte de su estilo.

VDV