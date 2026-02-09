La inesperada y dolorosa confesión de Pilar Smith: "Mauro Viale me maltrató embarazada"

Una confesión inesperada sacudió al mundo del espectáculo y del periodismo. Pilar Smith sorprendió al revelar uno de los episodios más duros de su carrera profesional, al exponer públicamente el maltrato que, según contó, sufrió mientras trabajaba con Mauro Viale en una etapa especialmente sensible de su vida, cuando estaba embarazada.

El relato tuvo lugar en Bondi Live, durante el programa Ángel Responde, conducido por Ángel de Brito. Allí, Pilar Smith decidió romper el silencio y compartir una experiencia que la marcó profundamente, no solo a nivel laboral, sino también emocional y físico, por las consecuencias que aseguró haber atravesado.

La terrible experiencia de Pilar Smith

Visiblemente conmovida, Pilar Smith comenzó su testimonio sin rodeos: “A mí me maltrató embarazada”, lanzó, en referencia directa a Mauro Viale, y explicó el contexto en el que se dio la situación. Según relató, luego de que gran parte del equipo renunciara, fue convocada para asumir un doble rol: productora y panelista.

“Le habían renunciado todos de lunes a viernes, entonces Daniel Hadad le da los sábados. A mí me ponen de productora y panelista. Fue una experiencia horrorosa”, expresó, dejando en claro que el destrato fue constante y sistemático. Incluso, aseguró que el maltrato comenzaba desde el inicio del programa, cuando el conductor la exponía públicamente: “Arrancaba el programa diciendo ‘la inoperante de Pilar no consiguió a Susana’”, recordó.

Las secuelas del trato recibido

El momento más impactante del relato llegó cuando Pilar Smith vinculó directamente el hostigamiento laboral por parte de Mauro Viale con las consecuencias que sufrió durante su embarazo: “Yo estaba embarazada de Simón. La pasé muy mal”, señaló, antes de revelar una frase que generó un profundo silencio en el estudio: “El bebé no crecía por culpa del maltrato que yo vivía, del estrés”, aseguró, remarcando la gravedad de la situación.

“Para mí fue de las peores experiencias en mi carrera”, sentenció Pilar Smith, mientras su testimonio comenzaba a replicarse con fuerza en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el valor de haber puesto en palabras una vivencia tan complicada como dolorosa.