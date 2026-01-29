Esther Goris se sinceró sobre MasterChef: "Una carrera de 43 años terminada en dos semanas"

Esther Goris se sinceró sobre MasterChef y compartió cómo vivió su paso por el certamen, destacando la intensidad de la experiencia y el impacto que tuvo en su extensa trayectoria artística. Con más de cuatro décadas en cine, teatro y televisión, la actriz relató aspectos de su participación y los momentos que marcaron su presencia en el programa.

Esther Goris sorprendió a todos con detalles de su paso por MasterChef Celebrity

Esther Goris reveló detalles sobre su paso por MasterChef y habló acerca de la manera en que transitó la competencia, poniendo en palabras el contraste entre su carrera y la dinámica del formato. La actriz, con una trayectoria consolidada en distintos escenarios, describió detalles de su participación y el contexto en el que se desarrolló su paso por el reality gastronómico.

En las últimas horas, la destacada artista visitó Intrusos (América), donde reveló aspectos poco conocidos de su participación en el programa. “Una carrera de 43 años terminada en dos semanas”, señaló. Además, se refirió a las críticas que recibió en redes sociales y a la manera en que enfrentó la exposición mediática.

Durante la entrevista, Esther Goris explicó que la dinámica del certamen y la mirada de los espectadores generaron comentarios que la sorprendieron, especialmente en plataformas digitales. “Era muy modesta mi cocina y yo pensaba que el juicio terrible iba a ser de los tres chefs, pero no, mis jueces más severos estaban en Instagram con pantuflas”, comentó.

La intérprete detalló que recibió críticas en redes sociales y que muchas de ellas se centraron en su personalidad y en la manera en que se desenvolvía frente a cámara. “Tuve muchos haters que me decían que cocinaba mal, que me levantara los anteojos y que me atara el pelo”, continuó, agregando algunos de los comentarios que le hicieron en redes sociales.

El gesto de Wanda Nara luego de que Ester Goris fuera eliminada de MasterChef

Esther Goris relató que la competencia fue exigente y que cada instancia requería concentración y rapidez. “Es un programa que demanda mucho tiempo y energía”, explicó. Además, detalló que ella en un principio le dijo a su representante que no sabía cocinar, pero creía que la ayudarían a la hora de hacer los platos.

“Yo pensaba que esto era con más ayuda porque le había dicho a mi representante que no sabía cocinar nada y él me dijo: ‘Esther, es un programa de televisión’”, remarcó. En este contexto, destacó que la producción le explicó que ella tenía que cocinar: “Yo preguntaba qué vamos a cocinar y me decían que me enteraba cuando estaba en el piso”.

Antes de terminar la entrevista, Esther Goris sorprendió a todos al revelar el tierno gesto que tuvo Wanda Nara con ella. “Ella me consiguió una cocina porque yo no tengo. El último día me dijo que me iban a llamar para darme una cocina eléctrica”, agregó. Según comentó, ella había realizado arreglos en su casa y poco tiempo después cambiaron las instalaciones del edificio, así que se quedó sin cocina a gas.

Esther Goris se sinceró sobre MasterChef y dejó en claro cómo vivió su participación, vinculando la experiencia con su carrera como actriz. Sus palabras reflejaron el contraste entre una trayectoria extensa y el impacto de un formato televisivo y competitivo que la llevó a transitar un nuevo desafío dentro de la cocina.

