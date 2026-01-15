Esther Goris habló del día que le ofrecieron adoptar un bebé ilegal: “La mamá lo quería dar. Estaba contenta con dármelo a mí”

Con su arribo a las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe), el nombre de Esther Goris cobró una fuerte popularidad. Con su simpatía y autenticidad, la destacada actriz argentina conquistó a los televidentes que siguen de cerca el reality. En este marco, la longeva artista siempre se destacó por sus trabajos y sus proyectos artísticos, por lo que su vida personal siempre se mantuvo en un segundo plano. Sin embargo, siempre fue fuente de interés para la prensa del corazón. Tal es así que, hace algunos añosecordó uno de los episodios más significativos de su vida: una mamá quiso darle en adopción a su bebé.

Esther Goris contó cómo casi se convierte en madre adoptiva

Con 63 años, Esther Goris se convirtió en una de las personalidades del espectáculo argentino más queridas y que más proyección internacional tuvo. Nacida y criada en Banfield, se egresó de la Facultad de Filosofía y Letras y su bagaje por la actuación la llevó a transformarse rápidamente en una referente indiscutida del cine, teatro y televisión.

Esther Goris | Instagram

En paralelo, así como creció su carrera de manera exponencial, sus deseos de ser madre también aumentaban con el correr de los años. En este marco, dio una entrevista a Infobae y contó que decidió anotarse en una lista de adopción donde estuvo inscripta durante 3 años y luego desistió de la idea por las trabas burocráticas del sistema. Este factor la llevó a evaluar la posibilidad de realizar una adopción “por izquierda”.

“Ahora se ha facilitado un poco más (el proceso de adopción), pero en ese momento las leyes eran mucho más duras”, comenzó diciendo en una entrevista ante el medio citado. “Yo me había separado, es decir que iba a ser una mamá soltera y se me dificultaba muchísimo. Y yo lo quería hacer sin los trámites, digamos, porque además no tenía problema en que el chico siguiera viendo a su mamá. Era una situación muy particular”, contó de manera genuina y a corazón abierto. Finalmente, evaluó la posibilidad, pero ante la falta de un marco normativo y las posibles consecuencias, desistió de la idea: “Igual, la ley no lo habilitaba, y finalmente no me animé”.

Esther Goris | Instagram

Esther Goris habló de las complejidades de la adopción

Para Esther Goris el sueño de ser madre cada vez era más lejano, debido a que al ingresar en ese mundo donde los niños están en búsqueda de una familia. Ante esto, explicó que anhelaba convertirse en madre de un niño que no fuera un bebé, pero esta idea se desvaneció cuando tuvo que tomar una fuerte decisión: “Lo que pasa es que me querían dar tres hermanos, pero para mí era completamente imposible adoptar tres chicos. Ya era una cosa de mucho cuidado adoptar uno: darle todo lo que un chico se merece, una buena educación, cubrir todas sus necesidades. Con tres, me era completamente imposible”.

Fue en ese entonces que amplió los detalles de cómo fue que se topó con la familia que quería dar en adopción a su bebé, aunque sin afrontar vías legales: “La mamá lo quería dar. Además, estaba contenta con dármelo a mí. Pero era muy complicado legalmente, muy complicado”, confesó al mismo tiempo que reflexionó: “También hay que decir que ahora las cosas son más sencillas”.

Esther Goris en +Caras | +Caras

Al atravesar este sinuoso camino institucional, Esther Goris se dio cuenta de algo crucial en su vida: “También hay que decir otra cosa. Si bien es cierto que primero hice tratamientos para tener y luego, quise adoptar, también es cierto que no tenía una vocación maternal tan exacerbada, porque si no hubiera seguido y hubiera seguido y hubiera seguido”. De esta manera, la participante de MasterChef Celebrity obtuvo un aprendizaje durante su camino al andar: el deseo de ser madre se desvaneció en cuanto dejó de romantizar la maternidad y se puso en contacto con diversas realidades familiares e institucionales. Así, con su ímpetu divertido y auténtico, la actriz resignificó sus arrepentimientos y los convirtió en anécdotas de vida.

NB