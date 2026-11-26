Andrea Barbieri construyó una trayectoria vinculada al mundo artístico desde muy joven, impulsada por una historia familiar atravesada por el teatro, el cine y la televisión. Con el paso de los años, su camino tomó un rumbo diferente al que muchos imaginaban y hoy desarrolla una rutina alejada de los espacios donde alcanzó gran reconocimiento. Entre nuevos desafíos profesionales y proyectos personales, su presente muestra una faceta poco conocida de quien supo ser una presencia habitual en la pantalla.

La nueva vida de Andrea Barbieri lejos de las pantallas donde se hizo conocida

Andrea Barbieri formó parte de una generación de actrices que dejaron su huella en la televisión argentina durante las décadas de los 80 y 90. Su rostro estuvo asociado a algunas de las producciones más populares de la época y alcanzó una importante notoriedad gracias a personajes que quedaron en la memoria del público. Sin embargo, siempre convivió con una mirada diferente sobre la exposición mediática, un aspecto que con el tiempo terminó influyendo en el rumbo que eligió para su vida.

Andrea Barbieri

Hija de los actores Inés Moreno y Juan Carlos Barbieri, creció en un entorno donde el teatro, el cine y la televisión formaban parte de la rutina. Desde muy joven estuvo en contacto con los escenarios, los estudios de grabación y los camarines. Su llegada a la actuación se produjo cuando todavía era adolescente, a partir de una oportunidad que surgió casi de manera inesperada. Aquella experiencia inicial le permitió ingresar al medio artístico y abrir un camino que se extendería durante casi tres décadas.

Con el paso de los años, fue sumando participaciones en diferentes ficciones y construyendo una carrera sólida dentro de la televisión. Entre sus trabajos más recordados aparece La extraña dama, la telenovela protagonizada por Luisa Kuliok, en la que Andrea Barbieri interpretó a Fiamma, un personaje que alcanzó una enorme popularidad. También formó parte de títulos como Cuatro hombres para Eva y Uno + Uno, además de intervenir en numerosas producciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria.

Aunque disfrutaba del trabajo artístico y encontraba en la actuación una actividad que le apasionaba, la actriz reveló en una entrevista con La Nación que nunca se sintió completamente identificada con la exposición. Haber crecido rodeada de figuras conocidas influyó en su forma de relacionarse con la fama. Desde pequeña observó las consecuencias de la exposición permanente y comprendió que su interés estaba puesto en el oficio de actuar más que en la popularidad que genera el éxito.

De la televisión a la traducción: La carrera que construyó Andrea Barbieri

Mientras continuaba trabajando como actriz, Andrea Barbieri comenzó a pensar en alternativas para complementar su actividad profesional. Consciente de que las carreras artísticas suelen atravesar períodos de mayor y menor actividad, decidió iniciar estudios relacionados con el idioma y la traducción. Lo que en un principio imaginó como una herramienta para el futuro terminó convirtiéndose en una nueva vocación.

Andrea Barbieri

Según contó, se formó como traductora técnico-científica y literaria, y más adelante profundizó su especialización en el ámbito médico. Con el tiempo logró desarrollar una carrera estable en ese sector, llegando a desempeñarse en distintas áreas vinculadas a la traducción especializada. Su trabajo incluyó materiales científicos, documentación técnica y contenidos relacionados con la medicina, una disciplina que le resultaba familiar. Aunque reveló que su intención inicial estaba volcada en ser traducir obras de teatro.

La transición entre una actividad y otra ocurrió de forma gradual. A medida que los proyectos de traducción crecían, las propuestas actorales comenzaron a ocupar un lugar secundario. Lejos de tratarse de una decisión abrupta, Andrea Barbieri reveló que el cambio se produjo de manera natural. Hoy desarrolla gran parte de su trabajo desde su hogar y lleva adelante una rutina mucho más tranquila que la que tenía durante los años de grabaciones y estrenos.

Andrea Barbieri y su hobbie con la cerámica

En la actualidad, Andrea Barbieri disfruta de una vida enfocada en sus intereses personales, su actividad profesional y su entorno más cercano. Entre sus pasatiempos se encuentran la cerámica y otras actividades creativas que le permiten mantener vivo su vínculo con la expresión artística. También dedica tiempo a su familia y celebra una nueva etapa marcada por la llegada de su nieta, Ema, hija de su hijo más grande, Matías.

VDV