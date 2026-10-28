La nueva vida de Luis Luque a los 70 años: la necesidad de parar, sus días sin guion y la compañía a Silvia Kutika

Luis Luque decidió modificar algunas de las prácticas que lo acompañaron durante gran parte de su trayectoria y hoy disfruta de jornadas con menos obligaciones y mayor libertad para organizar sus actividades. Lejos de los esquemas rígidos que dominaron muchos años de trabajo, el actor encontró un nuevo equilibrio entre sus proyectos y la vida diaria. En ese contexto, Silvia Kutika forma parte de una dinámica donde la compañía, los hábitos y los pequeños momentos tienen un papel destacado.

A sus 70 años, Luis Luque reveló cómo organiza esta nueva etapa de su vida

A los 70 años, Luis Luque atraviesa una etapa diferente a la que marcó gran parte de su carrera. Después de décadas de trabajo constante entre televisión, cine y teatro, el actor decidió bajar el ritmo y darle más espacio a una cotidianeidad menos estructurada. En una entrevista en Desde el Respeto (Vorterix) habló sobre su presente, la importancia de detenerse después de tantos años de actividad y la manera en que reorganizó sus días.

Luis Luque

Acostumbrado durante años a agendas cargadas de compromisos y proyectos, el actor reconoció que el cambio fue significativo. “Yo nunca paré en mi vida, y paré... no mucho, pero paré”, expresó al referirse a esta nueva etapa. Además, contó que esta decisión modificó su rutina diaria y le permitió disfrutar de tiempos que antes quedaban relegados por las obligaciones laborales. Hoy asegura que atraviesa jornadas más libres, sin planificar con anticipación.

Esa transformación también se refleja en la manera en que organiza sus días. Lejos de los horarios rígidos y de las grabaciones continuas que marcaron buena parte de su trayectoria, Luis Luque explicó que actualmente no responde a una estructura fija. “No tengo días normales” y “no tengo rutinas”, comentó al describir cómo transcurre el presente. Incluso detalló que puede levantarse temprano o dormir hasta más tarde. La única excepción aparece cuando existe algún compromiso profesional concreto que requiere de una organización específica.

Luis Luque y Silvia Kutika

Durante la charla también se refirió a ciertos aspectos del contexto actual y del ambiente artístico que observa con distancia. El artista que algunas dinámicas vinculadas al ego y a la competencia terminaron generándole cansancio con el paso de los años. Por ese motivo, explicó que eligió enfocarse en espacios que le permitan sentirse más cómodo. En esa línea aseguró: “Yo siento que fabriqué mi vida para estar bien, contento”.

Más de tres décadas juntos: La rutina compartida entre Luis Luque y Silvia Kutika

En medio de este presente, Silvia Kutika ocupa un lugar fundamental en la vida de Luis Luque, con quien mantiene una relación de más de treinta años. Al hablar de la pareja, el actor repasó el camino recorrido juntos desde que comenzaron su historia y destacó la importancia que adquirió la compañía mutua con el paso del tiempo. Para él, llegar a esta etapa de la vida junto a la misma persona representa un aspecto central de su presente y de sus prioridades.

Luis Luque y Silvia Kutika

Actualmente, la actriz continúa con una intensa actividad laboral y eso también influye en la dinámica que comparten. Lejos de mantenerse al margen, el artista explicó que suele acompañarla y adaptarse a los horarios que requiere su trabajo. Según contó, muchas veces aprovecha para realizar trámites o resolver asuntos cotidianos mientras ella cumple con sus compromisos profesionales. De esta manera, ambos sostienen una organización flexible que se adapta a las necesidades de cada uno.

Otro de los aspectos que destacó fue el lugar que ocupa el humor dentro de la pareja. Luis Luque contó que las bromas, los comentarios improvisados y los momentos de complicidad forman parte habitual de la convivencia con Silvia Kutika. “El humor ocupa un lugar fundamental”, aseguró al describir una dinámica que, según relató, continúa presente después de más de tres décadas.

Luis Luque y Silvia Kutika

Luis Luque atraviesa una etapa marcada por cambios en sus hábitos cotidianos, una agenda menos estructurada y una decisión consciente de administrar su tiempo de otra manera. Después de décadas dedicadas a la actuación, el actor reorganizó sus jornadas, encontró espacios para disfrutar de actividades simples y adoptó una dinámica más flexible. En ese presente, Silvia Kutika ocupa un lugar central, acompañándolo en una historia compartida que se sostiene desde hace más de tres décadas.

VDV