Fue la villana de la tv argentina, se reinventó y se convirtió en madre lejos del país: la nueva vida de Laura Tuny a los 53 años

Laura Tuny quedó grabada en la memoria colectiva de los argentinos como la inolvidable Etelvina Baldasarre. Aquella encarnación de la villana consentida y aristocrática de la escuela la consagró en la televisión abierta durante los años ochenta. Sin embargo, su inquietud artística la llevó a expandir sus fronteras creativas mucho más allá de la actuación tradicional. Con el paso del tiempo, decidió canalizar su talento hacia la composición musical y el canto, demostrando una versatilidad que desafió las etiquetas de la industria del entretenimiento. Hoy, a sus 53 años, la creadora logró fusionar su madurez profesional con un giro radical en su cotidianidad, dejando atrás los sets de filmación locales para consolidar su vocación en la música pop y latina y concretar su postergado anhelo de la maternidad, redefiniendo su destino.

Laura Tuny a sus 53 años

Laura Tuny: la villana de Señorita Maestre y su camino por los éxitos televisivos

Laura Tuny es una de las estrellas de la televisión argentina de los 80 más importantes, y su trayectoria catódica constituye un mapa imprescindible de la cultura popular y el entretenimiento. El puntapié inicial de su vínculo con el medio se gestó en su niñez, cuando acompañaba a su padre a los estudios del programa La salud de nuestros hijos. No obstante, su debut formal frente a las pantallas se dio a los 6 años como integrante del emblemático coro infantil Cantaniño, un suceso musical y televisivo del cual se desprendió el grupo Agüita Clara.

El verdadero trampolín a la masividad continental ocurrió cuando se puso en la piel de Etelvina Baldasarre en Señorita Maestra. La construcción de esa villana infantil, soberbia y a la vez entrañable, generó un magnetismo inmediato en la audiencia, convirtiendo a su personaje en uno de los más recordados debido a la fuerte dualidad dramática que presentaba en las tardes de la televisión abierta.

Señorita Maestra

Lejos de quedar encasillada en aquel fenómeno de los años 80, expandió su versatilidad actoral a lo largo de las décadas siguientes participando en ficciones de alta audiencia y diversos géneros. Formó parte del elenco de la tira juvenil Clave de Sol y mostró sus dotes para el humor en ciclos históricos conducidos por grandes capocómicos como El palacio de la risa de Antonio Gasalla y Poné a Francella. Su recorrido sumó prestigiosos unitarios dramáticos como Alta Comedia, comedias costumbristas muy queridas por el público como Los Benvenuto, y telenovelas de enorme repercusión entre las que destacan El camionero y la dama, Inconquistable corazón y El sodero de mi vida.

En una conversación concedida a la Revista ¡Hola!, la artista repasó con madurez los claroscuros de su recorrido y confesó que mantener la vigencia en el medio artístico le exigió un esfuerzo enorme, sintetizándolo en la frase de que tuvo que pelearla para abrirse camino en un ambiente sumamente competitivo. Asimismo, evocó con cariño pero con distancia aquella etapa en la que le tocó ser la chica más malvada de la televisión, un rol que, si bien la marcó para siempre, no impidió que buscara incansablemente su propia evolución. Esa profunda necesidad interna la llevó a emprender una búsqueda de reinvención profesional en la que la composición de melodías se transformó en su refugio definitivo.

Laura Tuny: la villana de Señorita Maestre y su camino por los éxitos televisivos

Así es la vida hoy de Laura Tuny: mamá orgullosa y carrera musical

La transición de los escenarios teatrales a los estudios de grabación de Laura Tuny comenzó a consolidarse en los años 90, cuando decidió volcarse de lleno a su faceta como cantautora y compositora. Con una sólida formación musical, lanzó álbumes que exploraron el género pop y ritmos latinos, logrando que sus canciones musicalizaran ficciones locales e internacionales.

Su carrera dio un salto global al radicarse en Miami, Estados Unidos, donde no solo compuso para el mercado anglosajón y latino, sino que también escribió bandas sonoras para importantes producciones de Hollywood, como Golden Winter, Sharknado 3: Oh Hell No! y Sharknado 4: The 4th Awakens, consolidándose como una creadora respetada en la industria musical norteamericana.

Así es la vida hoy de Laura Tuny: mamá orgullosa y carrera musical

A la par de su música, mantiene un lazo activo con los medios de comunicación a través de sus actuales trabajos en televisión, desempeñándose como conductora y productora de contenidos de entretenimiento que conectan la cultura hispana con el público internacional. Sin embargo, el cambio más trascendental en la cotidianidad de la artista llegó con la concreción de su postergado anhelo familiar.

Tras un proceso profundo y resiliente, se convirtió en madre de Shirley, su hija que nació mediante un tratamiento de subrogación de vientre en Ucrania. Este nacimiento significó la culminación de un largo proceso de búsqueda personal y un giro radical que la llevó a reorganizar sus prioridades lejos de Argentina, viviendo la maternidad con una plenitud absoluta en su hogar en el exterior. En su entrevista con la Revista ¡Hola!, Laura abrió su corazón sobre lo complejo que fue alcanzar este presente. Explicó que el camino hacia la maternidad subrogada demandó una enorme fortaleza emocional y paciencia, describiendo el proceso como una verdadera montaña rusa de expectativas.

Así es la vida hoy de Laura Tuny: mamá orgullosa y carrera musical

A pesar de esto, enfatizó que ver la cara de su pequeña borró cualquier rastro de dolor pasado. Al reflexionar sobre su actualidad, Laura Tuny aseguró al medio que se siente una mujer plenamente realizada, ya que logró el difícil equilibrio de consolidar una respetada trayectoria internacional sin tener que relegar el rol más importante de su vida, que es ver crecer a su hija rodeada de amor y estabilidad.