El homenaje de Margarita a Griselda Siciliani en el día de su cumpleaños: "La mejor mamá del mundo"

La relación de Griselda Siciliani y su hija Margarita es de mucha complicidad íntima. Si bien en ocasiones comparte fotos con la adolescente, ella decide protegerla de la mediatización, y ocultar su rostro o solo mostrarla cuando es un día especial para todos. Sin embargo, este 2 de abril del 2026, la actriz celebra sus 48 años, recorriendo el continente europeo, de la mano de una de sus hermanas. Ante la distancia, su pequeña no dudó en compartir un tierno homenaje hacia su mamá, que enterneció a los usuarios de las redes sociales.

Griselda Siciliani, Margarita Suar

El tierno mensaje que recibió Griselda Siciliani de su hija Margarita: "La mejor mamá del mundo"

Griselda Siciliani no duda en pasar los mejores momentos y más importantes con su familia y seres queridos. Sin embargo, los últimos meses no solo estuvieron llenos de trabajo, sino que además las polémicas la rodearon tras terminar su relación con Luciano Castro. Es por eso que decidió irse de viaje a Italia con su hermana, para pasar un cumpleaños diferente. En sus redes sociales, recibió todos tipos de mensajes emocionantes de sus más cercanos, pero destacó el de su hija con Adrián Suar, Margarita.

La adolescente mantiene un perfil alejado de la mediatización, y protege sus redes sociales. Sin embargo, no duda en acompañar a sus padres en los eventos más importantes para ellos y aparecer en algunas de las fotos juntos. Es así como, en este 2 de abril especial para su mamá, decidió compartir una foto y demostrar la relación cercana que ambas tienen. En la postal, se las ve a ambas abrazadas y acurrucadas dentro de una frazada, años atrás. De esta manera, escribió: "Cumple la mejor mamá del mundo. Te amo". La historia de Instagram generó la ternura de los usuarios y de la propia actriz, quien no dudó en repostearla y responderle: "Te amo hija, amor de mi vida".

El homenaje de Margarita a Griselda Siciliani en el día de su cumpleaños

Lejos de todos, el viaje a Italia de Griselda Siciliani

Lejos de las polémicas y los escándalos, Griselda Siciliani sorprendió con un lujoso viaje, junto a su hermana Paulina, a Italia. Tanto en sus historias de Instagram como en un posteo, la actriz compartió las mejores postales de unos días en la playa paradisíaca, y rodeada de una arquitectura histórica que se robó las miradas de todos. Entre gastronomía deliciosa y paseos en el atardecer, se robó los comentarios de los usuarios, mientras esperaba a que llegue el gran día.

El viaje a Italia de Griselda Siciliani

Finalmente, el 2 de abril apareció en el país europeo, y ella escribió emocionada: “Acá en Italia ya es 2 de abril. Feliz cumple para mí. Un lujo el cannolo con velita que produjo Paulina Siciliani”. Los mensajes al respecto no tardaron en llegar, al igual que la felicidad de todos.

El viaje a Italia de Griselda Siciliani

Sin embargo, de todos los mensajes y las fotos paradisíacas que compartió, la que se robó la atención de todo fue su hija Margarita Suar. La adolescente no dudó en demostrarle el amor a su mamá a la distancia, compartiendo una tierna postal de cuando ella era una niña, y demostrando la complicidad y el cariño que tiene con su mamá. Griselda Siciliani se llevó muchos mensajes en las primeras horas de su día, pero ella destacó como principal el de su hija, que enterneció a todos.

A.E