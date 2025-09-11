Quién es el futbolista que se mostró con Evangelina Anderson en un shopping de México

En las últimas horas, un video protagonizado por Evangelina Anderson generó un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo y del deporte. La modelo, exesposa de Martín Demichelis, fue vista en México junto a un jugador de fútbol. Aunque en los últimos días había circulado el rumor de un supuesto vínculo con Leandro Paredes, la información revelada por Pepe Ochoa en LAM (América) apunta a otro protagonista: el defensor mexicano Juan José Purata.

Quién es Juan José Purata

El hombre que aparece en las imágenes es Juan José Purata, defensor central nacido en San Luis Potosí, México. Con 26 años, se consolidó como uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol de su país.

Juanjo Purata

Juanjo Purata surgió de las divisiones juveniles de Tigres, uno de los clubes más poderosos de la liga mexicana. Además, a lo largo de su carrera también tuvo un paso por la Major League Soccer, donde defendió los colores de Atlanta United en 2022, sumando experiencia internacional.

El futbolista que fue visto con Evangelina Anderson

Según los medios mexicanos, en Tigres, Purata se caracteriza por su solidez defensiva, su capacidad de juego aéreo y su liderazgo en la última línea. Gracias a su desempeño, en distintas oportunidades fue convocado a la Selección de México, aunque todavía no logró afianzarse como titular indiscutido.

El video que desató el escándalo

El periodista Pepe Ochoa fue quien dio a conocer los detalles en LAM. Según relató en vivo, Evangelina Anderson apareció en un shopping de México acompañada por el futbolista Juan José Purata. “Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”, contó el panelista.

La revelación sorprendió porque se dio en medio de especulaciones que vinculaban a Evangelina Anderson con Leandro Paredes. Sin embargo, Ochoa aclaró: “No es Paredes. Se trata de un futbolista mexicano al que reconocieron inmediatamente mis colegas”.