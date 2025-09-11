El dolor y la preocupación de Yanina Latorre por la salud de su mamá: "Le extrajeron un tumor maligno"

Una de las características principales que destacan a Yanina Latorre es su alegría y su autenticidad a la hora de pararse frente a cámara. Sin embargo, la terrible enfermedad de su madre la tiene sumamente angustiada al punto tal que no pudo separar el plano de lo privado y contó en vivo durante la última edición de LAM (América TV) todos los detalles.

Nazarena Vélez fue quien le dio la palabra a la histórica panelista del programa de espectáculo para que haga su descargo. Con los ojos llorosos y casi sin dormir, hizo referencia a la repentina intervención que tuvo Dora Paulina Caamaño.

Yanina Latorre contó detalles de la enfermedad de su madre

Yanina Latorre encontró en los medios de comunicación (y en las redes sociales) un canal de comunicación y contención con sus seguidores. Allí, la mediática conductora, comparte a diario los pormenores de su vida privada llena de viajes, tiempo compartido con su familia y reuniones sociales. No obstante, este miércoles abrió su corazón en el estudio de LAM y contó a viva voz el drama por el cual está atravesando.

La figura pública reveló que Dora Paulina Caamaño fue operada de un tumor maligno en el cuero cabelludo y que en unos días deberá someterse nuevamente a otra intervención. “Hoy operaron a mamá y estoy un poco angustiada por eso”, comenzó diciendo. De inmediato contó cuál es el origen de esta malformación en las células: “Ella tiene 85 años, en su época era muy común tomar sol de manera excesiva, y terminó con muchas lastimaduras en la piel. Una de ellas, en la cabeza, resultó ser muy seria”.

Afortunadamente, logró encontrar un buen grupo de profesionales de la salud que actuaron de inmediato: “Dimos con el doctor Abel González, que es un especialista en dermatología y oncología, y gracias a él pudieron intervenirla. Le extrajeron un tumor maligno del cuero cabelludo, le rasparon toda la zona afectada y salió adelante. A pesar de todo, está bien, salió de la operación de manera excelente”.

En este marco, agregó que está atravesando unos días de tensión y angustia dado que en las próximas horas volverá a pasar por el quirófano. “Mañana la tienen que volver a operar, será una intervención un poco más delicada porque le reconstruirán el cuero cabelludo y también le quitarán tumores en brazos y piernas”, narró con total sinceridad y visible preocupación.

Yanina Latorre y su madre | Instagram

Las acciones de Yanina Latorre para agasajar a Dora Caamaño

Los tumores malignos no sólo dejan un impacto físico para quien convive con la enfermedad sino también un cimbronazo emocional para el paciente y todo su entorno. Es por esta razón que Yanina Latorre hizo referencia al acompañamiento en primera persona que está llevando con su progenitora en esta etapa de la vida y cómo le da ánimos para que no decaiga ante las adversidades.

“Después de la cirugía la llevé conmigo a la radio, cenamos en familia, mis hijos estuvieron presentes, y eso la animó mucho. Ella está fuerte, con ánimo, aunque lo que viene es duro”, sostuvo mientras que también destacó la unión familiar en estos momentos.

Yanina Latorre en LAM | Instagram

Lejos de las peleas y los idas y vueltas mediáticos, Yanina Latorre dejó ver su lado más vulnerable ya que su atención está abocada al cien por ciento a la recuperación de su madre. El cariño de su familia y de quienes son team Yanina es palpable cada vez que la panelista hace pública una situación personal que la entristece y la llena de dolor.

NB