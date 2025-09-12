Evangelina Anderson totalmente devastada tras los rumores de romance: “Mi familia está muy mal”

Durante los últimos días, Evangelina Anderson ha estado en boca de todos. Recientemente la modelo fue vinculada con Leandro Paredes, y la versión de un romance comenzó a circular en distintos programas de espectáculos. La noticia sorprendió a todos, ya que ella está recién separada y el deportista sigue casado con Camila Galante.

Camila Galante, Leandro Paredes, Evangelina Anderson

Tras varios días lidiando con estos rumores, el programa LAM difundió un vídeo que volvió a encender la polémica. El material muestra a Evangelina Anderson caminando por un shopping en México junto a un joven. Rápidamente se instaló la versión de que podría tratarse de Juanjo Purata, un futbolista mexicano, lo que encendió aún más las especulaciones.

La contundente reacción de Evangelina Anderson

Ante el revuelo, Evangelina decidió comunicarse con la periodista Karina lavícoli, panelista de Intrusos, quien compartió sus mensajes en vivo. En primer lugar, la modelo desmintió cualquier tipo de relación con Leandro Paredes: “Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él. Jamás saldría con un hombre casado”.

Evangelina Anderson

En cuanto al video difundido en México, Evangelina Anderson también fue contundente y explicó que el joven que la acompañaba no era ningún jugador de fútbol, sino el hijo de su mejor amiga Lorena, un chico de la misma edad que su hijo Bastián. “Nada que ver, por favor. Estaba con él porque somos como familia”, remarcó, indignada por la magnitud del rumor.

El delicado momento personal que atraviesa Evangelina Anderson

Más allá de los rumores sentimentales, Evangelina Anderson atraviesa una situación difícil en el plano familiar. Según reveló en sus mensajes, el viaje a México no tuvo fines románticos ni turísticos, sino que fue planificado junto a su madre, quien hace poco sufrió un ACV y se encuentra en plena recuperación.

Mensaje de Evangelina Anderson

Conmovida, Evangelina Anderson se mostró devastada por la repercusión mediática: “No la paso nada bien, me da mucha impotencia y mi familia también está muy mal”, confesó. Además, agradeció el apoyo que recibió de su círculo cercano y de sus seguidores en redes: “Gracias a todos los que me mandaron mensajitos lindos y saben la mujer que soy”.