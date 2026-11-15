Evelyn Scheidl presentó a su nueva nieta, Esmeralda: "Llegó con el papa León XIV"

La llegada de un nuevo integrante moviliza siempre a todo el clan familiar. Evelyn Scheidl abrió las puertas de su intimidad para mostrar la llegada de su cuarta nieta, en una publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios cariñosos tanto de sus seguidores como de sus colegas del medio artístico. Lejos de las formalidades, el posteo refleja la enorme felicidad que atraviesa en esta etapa de su vida personal.

Evelyn Scheidl presentó a su cuarta nieta

Evelyn Scheidl: Un nacimiento especial que conmueve a la familia

La llegada de un bebé siempre genera una gran alegría en el hogar y renueva las energías de todos los integrantes. En esta ocasión, la emoción recae por completo sobre Evelyn Scheidl tras el nacimiento de la pequeña Esmeralda. La niña es hija de su hijo Máximo y Milagros Blaquier, quienes formalizaron su unión al casarse en 2024.

La abuela compartió la novedad en su cuenta oficial de Instagram acompañada de una frase muy comentada y particular: la bebé llegó al mundo junto al papa León XIV. Ese detalle pintoresco llamó la atención de todos en las redes, generando sorpresa y una ola de ternura entre quienes siguen de cerca su día a día.

La historia familiar de Evelyn tiene bases muy sólidas construidas a lo largo de los años. Ella estuvo casada durante 37 años con el empresario Fernando Diez, dueño de la histórica zapatería Botticelli, quien lamentablemente falleció en mayo de 2010 a causa de un infarto. Juntos formaron una numerosa familia y tuvieron cinco hijos varones: Fernando, Agustín, Máximo, Ezequiel y Facundo. Hoy, aquel legado familiar continúa expandiéndose con la llegada de las nuevas generaciones, manteniendo vivo el recuerdo y el espíritu de unión que siempre caracterizó al clan.

Evelyn Scheidl: El árbol genealógico y el significado del nombre

La familia de Evelyn Scheidl cuenta con varios nietos que acompañan su rutina y llenan sus días de vitalidad. El mayor de todos es Santiago Diez Reutemann, fruto de la relación entre Fernando Diez y Cora Reutemann. Luego continuó la familia con el nacimiento de Génesis en 2019 y de Benjamín en 2023. Ahora, la pequeña Esmeralda se suma formalmente como la integrante más joven de este hogar tan numeroso.

El nombre elegido tiene además un trasfondo clásico y muy significativo. Proveniente del persa antiguo, Esmeralda significa "brillante" o "piedra preciosa verde", y suele relacionarse tradicionalmente con la fortuna, la prosperidad y la esperanza. Se trata de un nombre clásico que encaja a la perfección en un momento de absoluta renovación familiar.

Evelyn Scheidl juntoa asus cinco hijos y su marido que falleció en 2010

La publicación compartida sumó rápidamente miles de interacciones y mensajes afectuosos firmados por figuras muy conocidas del espectáculo. Nequi Galotti comentó con profunda ternura: "Ayyy pero que divinura!!!! Felicidad plena", a lo que Evelyn respondió con cariño: "Ya la conocerás". Por su parte, Georgina Barbarossa escribió emocionada: "Ayyyyyyy qué bendición!!! Felicidades abu y todo el amor del mundo". Las recordadas Trillizas de Oro también dejaron su cálido saludo: "Que amor Evelyn siempre los bebés son una bendición, felicidades a la familia", obteniendo como respuesta de la orgullosa abuela: "Absolutamente!!! Una enorme bendición".

El posteo de Evelyn Scheidl generó millones de comentarios

Con el paso del tiempo, Evelyn demuestra que su rol principal transcurre puertas adentro, dedicada por completo al cuidado y disfrute de sus seres queridos. Cada etapa del crecimiento de sus nietos cuenta con su compañía incondicional y su atención constante. Lejos de de la exposición constante, la conductora cultiva un perfil hogareño y muy cercano.

La llegada de esta cuarta nieta consolida su costado más familiero y tierno. Entre momentos compartidos, reuniones cotidianas y muestras de afecto, Evelyn Scheidl disfruta plenamente de esta etapa de madurez, enfocada de lleno en el amor inagotable de sus hijos y de sus nietos.