De Ingrid Grudke y Nequi Galotti a Evelyn Scheidl y Jazmín Laport: los mejores looks de la Pasarela Federal 2026

La tercera edición de Pasarela Federal reunió a referentes de la moda argentina y tuvo a varias figuras como protagonistas dentro y fuera de la pasarela. Ingrid Grudke, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Jazmín Laport se destacaron con apuestas muy diferentes entre sí, desde los brillos y el rojo hasta el clásico blanco y negro.

Los looks de Ingrid Grudke, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Jazmín Laport en Pasarela Federal

Pasarela Federal 2026 se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero y contó con la participación de doce diseñadores y firmas de distintas regiones del país. Creada por Ingrid Grudke, Mica Mattaloni y Ailen Siboldi, la iniciativa busca dar visibilidad en Buenos Aires a propuestas de moda provenientes de diferentes puntos de la Argentina.

La edición también reunió a distintas figuras vinculadas con la industria, entre ellas Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Jazmín Laport, además de modelos, diseñadores, celebridades y prensa especializada. Como una de las creadoras de esta iniciativa, Ingrid Grudke fue una de las grandes protagonistas de la jornada y eligió un look de alto impacto.

Ingrid Grudke (Crédito: Prensa)

La top model lució un vestido largo de color rojo completamente cubierto de lentejuelas y brillos, una propuesta que llevó el glamour al centro de la escena. El diseño se caracteriza por su silueta al cuerpo, que acompaña las curvas y genera una imagen sofisticada. El acabado brillante de la tela refuerza una de las grandes claves del estilismo: el efecto glam.

Además, el vestido tiene un escote de líneas elegantes y una caída larga que estiliza la figura. Ingrid Grudke completó su look con sandalias negras de tiras finas, dejando que la prenda concentrara toda la atención. Por su parte, Nequi Galotti eligió una propuesta mucho más relajada, pero sin perder elegancia. La conductora apostó por una combinación de prendas clásicas que funciona como una de las fórmulas más vigentes del street style: camisa blanca y jean.

Nequi Galotti (Crédito: Prensa)

La parte superior está protagonizada por una camisa blanca de corte amplio, con mangas cortas holgadas y un escote en V. Para completar el outfit, Nequi Galotti eligió un jean azul de tiro medio y corte recto, acompañado por un cinturón negro con hebilla. Uno de los detalles que eleva el conjunto es el collar largo de cadenas negras y plateadas, que suma textura y personalidad. La modelo también llevó una cartera negra de cadena y calzado oscuro.

Por otro lado, Evelyn Scheidl lució una propuesta clásica, pero incorporó pequeños detalles que rompieron con la monocromía. La conductora eligió un look total black, compuesto por una prenda superior de manga larga y un pantalón al cuerpo. La elección del color negro genera una silueta estilizada y sofisticada, mientras que el diseño incorporó cuello y puños en tono rojo, un recurso que funcionó como contraste.

Evelyn Scheidl (Crédito: Prensa)

Por último, Jazmín Laport llevó una de las propuestas más modernas y urbanas de la jornada. La actriz y cantante apostó por una combinación de blanco y negro a la que sumó un accesorio de color como protagonista. El look está compuesto por un mono o conjunto negro de líneas minimalistas, sin mangas y con cierre frontal, que genera una silueta limpia y actual.

Sobre la cintura llevó una camisa blanca atada, que aporta volumen y rompe con la estructura más ajustada de la prenda negra. Sin embargo, el verdadero punto de impacto aparece en el calzado: Jazmín Laport sumó botas rojas de caña media y taco, que se convierten en el detalle protagonista del atuendo.

Jazmín Laport (Crédito: Prensa)

Cuatro estilos diferentes en una misma noche

Los looks de Ingrid Grudke, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Jazmín Laport mostraron cuatro maneras diferentes de interpretar la moda para un evento de estas características. La primera llevó el glamour de los brillos y el rojo; la segunda apostó por la combinación clásica de camisa y denim. La presentadora eligió la elegancia del total black y hija de Osvaldo Laport optó por una estética urbana con blanco, negro y botas rojas.

La diversidad de estilos también dialogó con el espíritu de Pasarela Federal, una iniciativa que busca mostrar que la moda argentina no responde a una única estética y que las diferentes regiones del país pueden aportar miradas, identidades y propuestas propias. De esta manera, los mejores looks de la Pasarela Federal 2026 estuvieron a cargo de Ingrid Grudke, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Jazmín Laport. Todas ellas deslumbraron en la tercera edición del evento, donde doce diseñadores presentaron sus colecciones durante dos jornadas en el Hilton de Puerto Madero.