Sol Pérez no duda en mostrar todos los detalles de su vida junto a su bebé, Marco. Desde su nacimiento, ella expresó la felicidad que le provoca y los tiernos momentos que viven en familia, con Guido Mazzoni. Sus seguidores le comentan en todos sus posteos e historias, donde aparece el niño, y destacan la felicidad que se ve en sus rostro. En las últimas horas, la modelo decidió mostrar un poco más de la intimidad del hogar, y un dulce gesto de él enterneció a todos.

Sol Pérez, Marco y Guido Mazzoni

El tierno gesto de Marco, el hijo de Sol Pérez, que cautivó a todos

Marco Mazzoni, el hijo de Sol Perez y Guido Mazzoni, nació el 4 de abril y se volvió el protagonista de todos los posteos de la modelo. Desde siempre, ella quiso ser madre y formar su familia con el hombre que ama, y ahora está viviendo de los momentos más felices de su vida. Es por eso que no duda en compartir todos los detalles con sus seguidores, en sus posteos o historias de Instagram, y ellos no tardan en darle sus comentarios, mostrando lo enternecidos que están con los recuerdos que muestra.

Sol Pérez, Marco Mazzoni

Desde cómo son las mañanas juntos, los nuevos eventos en los que participan y hasta las actividades que comparten, Marco se robó la atención de todos los usuarios, mientras acompaña a su mamá en su día a día como una de las celebridades más importantes de la televisión argentina. Sin embargo, en las últimas horas, el bebé cautivó a todos con un tierno gesto que tuvo con Sol Pérez, en la intimidad del hogar, mientras estaban jugando.

El video lo compartió ella en sus historias de Instagram, donde mostró que, desde lejos, le lanzaba besos y tiernas frases, mientras que él estaba a upa de su papá. El bebé estaba hipnotizado con la belleza y el carisma de su mamá, y no pudo aguantar una tierna risa al momento de mirarla. "Te amo, mi amor", exclamó ella, y Marco lanzó una sonrisa aún más grande. Sin dudarlo, los seguidores expresaron su ternura ante el momento, y ella escribió: "Marco, sos espectacular".

Sol Pérez es de las celebridades que están disfrutando de la maternidad, y que no duda en compartirlo en las redes sociales. Si bien ella mantiene sus trabajos y estilo de vida, ahora tiene un nuevo compañero que la motiva y le muestra una sonrisa siempre que puede. Marco es uno de los bebés del momento, que se roban la atención y ternura de los usuarios de redes sociales, mientras explora junto a sus seres queridos que lo rodean en todo momento.

A.E