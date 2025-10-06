De qué vive Guido Mazzoni, el esposo de Sol Pérez: sus negocios y el vínculo con Roberto García Moritán

Sol Pérez y Guido Mazzoni están viviendo sus primeros meses como papás de Marco, el bebé que esperaron y desearon por tanto tiempo. Sin embargo, cada uno sigue con sus trabajos y su conexión con las redes sociales. La modelo no duda en mostrar las colaboraciones que hace con diversas marcas, al igual que sus fotos fashionistas y momentos en la televisión como panelista. Muchos de sus seguidores se cuestionaron sobre de qué vivía su esposo, y comenzaron a investigar la vida privada y personal de Mazzoni.

¿De qué trabaja Guido Mazzoni, el esposo de Sol Pérez?

Guido Mazzoni conoció a Sol Pérez a finales del 2019, y tras idas y vueltas, se enamoraron y descubrieron que eran el amor de la vida del otro. Su relación se consolidó en un casamiento por civil y una gran fiesta en 2023, y ahora son padres primerizos de Marco, el bebé que esperaron por tanto tiempo. Sin embargo, muchos de los seguidores cuestionaron cómo es la vida privada del esposo de la modelo, y rápidamente lo descubrieron en su Instagram.

Con más de 190 mil seguidores, Guido muestra su pasión por los deportes publicitando Big Fit, el gimnasio que es dueño y donde conoció a su actual esposa. En el mismo, se reúnen diversas celebridades, como Cinthia Fernández, Nacho Viale, Mariano Martínez, Pico Mónaco, Cande Ruggeri y Paz Cornú, entre otros, que muestran sus rutinas en las redes sociales. Sin embargo, al igual que Sol Pérez, el empresario se recibió de abogado, carrera de la que solo lleva formación.

Como su esposa, Mazzoni es muy activo en sus redes sociales, no solo para publicitar su gimnasio y vida deportiva, sino también para mostrar los mejores momentos con Sol Pérez y su bebé. Él tiene conexión con una expareja de famosos, haciendo más cercano su círculo dentro de la televisión argentina. El abogado y coach terminó la secundaria en el Colegio San Juan Bautista, misma escuela donde estudió Roberto García Moritán, el exmarido de Pampita.

Guido Mazzoni y Sol Pérez están viviendo el momento más importante de su vida, tras el nacimiento de su primer bebé. La pareja no solo comparten su familia y el amor que se tienen, sino también se acompañan en los importantes proyectos que llevan adelante, ya sea en la televisión como en las redes sociales. El abogado y coach no duda en mostrar todos los momentos lindos que vive con la modelo y su hijo, al igual que sus trabajos en el gimnasio que le pertenece.

