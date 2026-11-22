La boda de Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco tuvo un protagonista muy especial: Fabián Medina Flores. El productor de moda no solo fue uno de los invitados más cercanos a la pareja, sino también quien hizo posible el primer encuentro entre ellos. Después de presentarlos y acompañarlos durante distintos momentos de su relación, el sábado 21 de noviembre tuvo otro papel fundamental porque fue el encargado de conducir la ceremonia en la que los novios celebraron su unión frente a 250 invitados en el Hipódromo de San Isidro.

Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco dieron el sí acompañados de su perra, Mirtha

Fabián Medina Flores contó cómo nació el amor de Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco

En diálogo con CARAS, Fabián Medina Flores reconstruyó el comienzo de la historia de amor y recordó que ya conocía a Valentina Salezzi desde hacía tiempo. Eran amigos y compañeros de canal, cuando ella conducía Cucinare en El Trece. También había seguido su carrera en el modelaje y su faceta emprendedora como dueña de Mirtha Café. En una oportunidad, la invitó a participar de La Jaula de la Moda y compartió una historia en Instagram, donde solía mostrar los looks de sus invitados.

Fabián Medina Flores presentó a sus amigos, Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco, y este sábado los casó

Lo que el conductor no imaginaba era que aquella publicación iba a convertirse en el punto de partida de una relación. Un amigo uruguayo, que en ese momento trabajaba en Dubai, vio el posteo y le respondió con una frase que anticipaba lo que vendría: "Me caso".

"La miré a ella y pensé: '¿Sabés qué? Sí, es obvio que le iba a gustar por su belleza. Ella es linda sin filtros'", recordó el asesor de imagen. Sin embargo, aclaró que había algo más que lo hacía pensar que podían formar una buena pareja: "Es buena persona, trabajadora, emprendedora y ama los animales. Las mismas características de Marcos".

La boda de Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco se realizó en el Hipódromo de San Isidro con 250 invitados

A partir de ese intercambio comenzaron los mensajes entre ellos. "Duró tres meses el ida y vuelta hasta que coincidieron en el país y, de ahí en más, fue su magia", remarcó Fabián sobre el comienzo del romance. Con el tiempo, la relación se consolidó y la amistad entre los tres también creció. Actualmente son vecinos en Recoleta y comparten sus días lejos de la televisión: "Paseamos los perros juntos, me cuidan al mío, Hannibal".

El rol especial de Fabián Medina Flores en la boda de Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco

El acompañamiento de Fabián Medina Flores fue mucho más allá de aquella primera presentación. También participó en los preparativos del compromiso, eligió la alianza de Valentina y estuvo con ella mientras Verónica de la Canal diseñaba su vestido. Pero para el día de la boda tuvo reservado otro lugar especial.

"Estuve al lado de Marcos, fui su best man junto a Nacho Echezarreta. Le puse su boutonier y fuimos a por su gran amor, Valentina", relató. La ceremonia reunió a 250 personas, entre ellas 111 invitados que viajaron desde Uruguay para compartir el momento con los novios.

Para el escritor, conducir ese encuentro tuvo un significado que trascendió el hecho de haber sido quien los presentó. "Para mí fue un honor, un privilegio. No solo fue decir palabras lindas sobre ellos, fui testigo de esta gran construcción que hicieron", expresó. Además, recordó uno de los momentos más conmovedores de la boda: "Me emocioné muchísimo al escuchar sus votos".

El asesor aclaró que la celebración en el Hipódromo tuvo un carácter íntimo para los familiares y amigos de la pareja, mientras que habrá otra ceremonia privada en Uruguay, que le dará forma legal a la unión. "Yo solo hablé para los 250 que estaban aquí", explicó.

Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco

Después de la boda, Fabián Medina Flores compartió su emoción en Instagram con una publicación dedicada a los recién casados. "Soy afortunado, los presenté y tuve el honor de casarlos, se hacen bien, se quieren, se respetan, se cuidan, eso es el amor. ¡Dios los bendiga! Los adoro", escribió. Un mensaje que resumió el privilegio de haber sido parte de una historia que comenzó con una presentación y que, años después, lo encontró acompañando a sus amigos en el altar.