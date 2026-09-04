Valentina Salezzi abrió las puertas de su casa y sorprendió con la decoración de su living

El universo íntimo de las redes sociales siempre guarda sorpresas fascinantes para los fanáticos del diseño de interiores. En esta ocasión, Valentina Salezzi compartió los detalles más exclusivos de su impresionante living a través de sus publicaciones. Las fotos posteadas revelan una estética moderna que prioriza el confort y la elegancia sin perder calidez.

Valentina Salezzi mostró el living de su casa

Entramos al living de Valentina Salezzi: diseño luminoso y sofisticado

Las paredes claras potencian la luz natural que inunda cada rincón del espacio principal. Un piso de microcemento alisado aporta una textura moderna y continua en toda la planta baja. Los desniveles de mármol veteado suman sofisticación y delimitan sutilmente las diferentes áreas de la casa. Cada elemento decorativo cumple un rol preciso dentro de una propuesta visual muy limpia.

La bici fija sorprende en el living de Valentina Salezzi

Los sillones modulares en tonos grises invitan al descanso absoluto en el centro del salón. Unos almohadones amarillos rompen la sobriedad cromática con un toque vibrante y muy chic. Un espejo imponente con marco negro minimalista multiplica la sensación de amplitud en todo el ambiente. Las plantas de hojas grandes introducen notas de frescura natural que conectan el interior con el exterior.

Valentina Salezzi apuesta por plantas y almohadones de color

Fitness con vista panorámica por Valentina Salezzi

Una bicicleta fija se instala frente a los grandes ventanales para motivar el entrenamiento diario. Valentina Salezzi pedalea con energía mientras demuestra que el deporte y el buen gusto pueden coexistir perfectamente. Este sector funcional se integra con absoluta naturalidad a la estética general del living y así la rutina diaria se convierte en un verdadero desfile de estilo y bienestar.

Valentina Salezzi eligió mármol para su living

Las macetas oscuras y las plantas de interior elevan la propuesta decorativa hacia un plano más orgánico. Los textiles suaves y las mantas ligeras complementan los muebles con una textura acogedora. Nada queda librado al azar en este espacio diseñado para disfrutar a pleno todos los días. La armonía visual reina en cada metro cuadrado de la residencia.

Mirtha y Jorge, los perros de Valentina Salezzi, los verdaderos dueños del living

Los bulldogs ingleses, Mirtha y Jorge, se roban todas las miradas durante la sesión casera. Uno de ellos descansa plácidamente sobre mantas de tejido crudo mientras la conductora entrena. El otro vigila cada movimiento con una ternura infinita desde su sillón favorito.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, Valentina Salezzi bromea con gracia al definirlos como entrenadores personales que supervisan toda la actividad.

La presencia de Mirtha y Jorge transforma el lujo sofisticado en un hogar cálido y lleno de vida ya que las mascotas disfrutan de cada rincón con total comodidad y complicidad junto a su dueña. Además, esta combinación perfecta de diseño vanguardista y amor animal enamora a todos sus seguidores.

En definitiva, el hogar de Valentina Salezzi demuestra que la elegancia arquitectónica y el amor familiar pueden fundirse en una misma postal cotidiana, donde cada detalle respira alma, estilo y una genuina calidez.