Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco se casaron el sábado 21 de noviembre en el Hipódromo de San Isidro, en una ceremonia al aire libre que reunió a familiares, amigos y figuras de la televisión. La cocinera de La mañana con Moria y el empresario uruguayo dieron el sí en una jornada de la que varios invitados dejaron registro en sus redes.

El casamiento se concretó tras más de cuatro años de relación y un año y medio de organización, un proceso que la protagonista fue compartiendo con su público desde el anuncio del compromiso. La fiesta tuvo además una invitada muy especial, que los acompaña desde la primera cita y que volvió a ocupar un lugar central en la historia de ambos.

Valentina Salezzi: la ceremonia frente a la tribuna del Hipódromo de San Isidro

Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco celebraron en Espacio Márquez, el salón del hipódromo, y levantaron el altar frente a la pista, con la tribuna verde como telón de fondo. Así, la ceremonia se vivió a cielo abierto, a la vista de todos los presentes. Hacia el altar conducía un pasillo de alfombra blanca, flanqueado por sillas de bambú con almohadones claros. Al final esperaba un arco vegetal decorado con calas, justo al borde del césped.

Valentina Salezzi antes de dar el sí

El momento más tierno quedó a cargo de Mirtha, la bulldog inglés de la pareja, que fue la encargada de llevar los anillos hasta el arco. Ya había protagonizado el anuncio del compromiso y repitió su papel en la fecha más importante de sus dueños. Para la ocasión, ella eligió un diseño de corte princesa, con corset bordado, mangas caídas de encaje y una falda voluminosa de tul con capas. La silueta, de aire clásico, contrastó con el entorno de gradas.

El estilismo se completó con un velo largo, un rodete tirante y un ramo blanco con detalles rojos. La pieza principal fue anticipada como obra de Verónica de la Canal, la diseñadora en cuyo atelier probó las opciones durante el invierno. El novio, por su parte, optó por un esmoquin negro, camisa blanca y moño, con una flor en la solapa. La combinación sobria dejó todo el protagonismo a la novia.

El look de los recién casados.

Los videos que circularon en Instagram muestran el intercambio de alianzas entre sonrisas, con varias invitadas que registraban el momento con sus celulares de las primeras filas. La escena terminó con un beso y un abrazo de la pareja, ante la mirada de un camarógrafo ubicado a un costado del arco.

Entre los asistentes estuvieron María Fernanda Callejón, Nazarena Di Serio, Federico Seeber, Guillermo Capuya y Gustavo Méndez, compañeros de la cocinera en el ciclo de Moria Casán. Varios de ellos compartieron imágenes del encuentro en sus cuentas, y así se multiplicaron las postales del evento.

Más postales del casamiento.

La nómina de figuras siguió con Liliana Chelli, Silvia Fernández Barrio, Esteban Farfán, Melina Brizuela y Emily Lucius, que fue con su marido. Las fotos de cada invitado circularon esa misma tarde en distintos portales.

Julieta Nair Calvo asistió con su pareja, Andrés Rolando; Coco Fernández, con su esposa, Virginia Elizalde, y Estefi Berardi, embarazada, con su novio, Félix Orsatti.

Julieta Puente también estuvo entre las invitadas y enseñó en sus historias el look que preparó: un diseño marrón largo, con cuello halter anudado y espalda descubierta. Acompañó las imágenes con un mensaje en tono de humor para sus seguidores, a quienes pidió que opinaran con buena onda.

Luego publicó una foto abrazada a su marido, Facundo Miguelena, con una pregunta que remitía a su propia boda, celebrada en marzo de 2024: "Te amo mi amor! Nos volvemos a casar?". La foto la compartió en su cuenta, con el césped del hipódromo de fondo.

Julieta Puente y Facundo Miguelena. | Instagram

Para Julieta Puente y su marido, la boda se dio a pocos meses de que nació su hija Serena, el 30 de junio de 2026. La pareja posó abrazada en el hipódromo, con una caricia de ella al rostro de él.

Su vestido, además, fue uno de los más comentados entre los looks de las invitadas. Largo y de color marrón, el diseño tenía un cuello halter anudado y la espalda descubierta, y ella lo completó con un rodete. En otra de sus historias, la invitada giró frente al espejo para enseñar el modelo completo, y la espalda descubierta fue el detalle que más se vio. Acompañó el clip con un texto que pedía opiniones sin críticas, porque no había plan B.

Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco: su historia de amor

La relación de Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco nació gracias a Fabián Medina Flores, amigo de él, que los presentó. Años después, el mismo Medina Flores fue quien eligió la joya que selló el compromiso del que hablaría la cocinera en el ciclo Mujeres Argentinas.

A la primera cita, en un café, ella fue con su bulldog, y así lo recordó en 2024 en una entrevista con ¡Hola!: "Y él, muy vivo, llegó con golosinas para perros". El detalle sirvió para ganarse al animal que, desde entonces, los acompaña. El 13 de noviembre de 2023 ella publicó desde Río de Janeiro una postal de su "escapadita del amor", con un mensaje dedicado a su persona favorita. Era su primera vez en la ciudad, y mostró además un paseo en helicóptero al atardecer.

Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco | Instagram

En esa misma charla contó que Mirtha aceptó al empresario desde el principio: duerme con él, le pide upa y se queda a su cuidado cuando ella viaja. La convivencia entre el trío fue así uno de los pilares de la relación. Por entonces evaluaban mudarse juntos, y ella admitió entre risas que le encantaría casarse y que todavía esperaba la propuesta. Esa espera terminó menos de un año más tarde, con una sorpresa en la que, otra vez, la bulldog tuvo un papel central.

El pedido se concretó a fines de mayo de 2025: Mirtha le acercó el anillo colgado de una bolsita, una escena que ella difundió más tarde en Instagram. En otra imagen, él le tomaba la mano con el anillo puesto mientras ella sostenía a la bulldog en brazos.

El momento del sí quiero entre Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco

La noticia se conoció el 30 de mayo de 2025 en Mujeres Argentinas, el programa de El Trece del que ella formaba parte, donde contó que llevaban tres años de noviazgo. Allí explicó que la joya había sido elegida por Medina Flores, el amigo que los había presentado. En el carrusel que compartió, una de las fotos mostraba a Mirtha con la bolsita al cuello, y las felicitaciones no tardaron en llegar. Julieta Nair Calvo le escribió que se merecía lo más lindo del mundo y que la adoraba.

Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco, frente al mar. | Instagram

Con la fecha ya fijada, en agosto compartió en Instagram las opciones que se probó en el atelier de Verónica de la Canal y consultó qué estilo gustaba más. El jueves 19 de noviembre se presentó con un velo en el estudio y avisó: "Hoy es mi última cocina como soltera".

Dos días después, con Mirtha otra vez en el centro de la escena, Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco sellaron su historia en el Hipódromo de San Isidro, en una ceremonia al aire libre frente a sus afectos y rodeados de colegas, amigos y familiares.