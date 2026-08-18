Valentina Salezzi se probó más de cinco vestidos de novia y sorprendió a sus seguidores con una elección muy especial

Valentina Salezzi vive un momento de enorme felicidad personal y se prepara con toda la energía para su boda junto a Marcos. La conductora decidió abrir las puertas de su intimidad y mostró a sus seguidores cómo avanza la búsqueda del vestido ideal para el gran día. A través de sus redes sociales, la futura novia compartió un vistazo exclusivo desde el reconocido atelier de Verónica de la Canal, donde experimentó con múltiples opciones que dejaron a todos con la boca abierta.

Valentina Salezzi con corset estructurado y volantes de encaje

Valentina Salezzi y una búsqueda abierta a la experimentación estilística

Fiel a su personalidad inquieta y creativa, la periodista se animó a salir de la norma y probó propuestas sumamente variadas que reflejaron diferentes facetas de su estilo. En las fotos publicadas en su Instagram, se ven desde modelos con una fuerte carga romántica, caracterizados por siluetas delicadas y volúmenes etéreos, hasta alternativas con una impronta mucho más contemporánea.

Valentina Salezzi con corset y silueta sirena con cola.

Fue evidente que Valentina disfrutó de este juego de moda, donde la variedad resultó la verdadera protagonista de la jornada. "Eligiendo mi vestido de novia. ¿Qué estilo les gusta más? ¡Me gustan todos!", comentó con entusiasmo en su perfil, y dejó en claro que el proceso de elección constituyó una experiencia de exploración total.

Valentina Salezzi y el contraste entre lo clásico y lo moderno

La variedad de diseños que probó la conductora permitió ver dos universos estéticos muy marcados que marcaron tendencia en la moda nupcial. Por un lado, aquellos vestidos que rescataron los códigos más tradicionales ofrecieron una imagen sofisticada, ideal para una ceremonia con aires de ensueño y elegancia absoluta.

Por otro lado, la inclusión de modelos con falda corta sorprendió gratamente a su audiencia, ya que representaron una elección fresca, descontracturada y juvenil. Esta última opción se alejó de los convencionalismos nupciales y aportó una mirada moderna, perfecta tanto para una novia que buscó romper el molde como para quien planea un segundo look de fiesta más cómodo y ligero.

Valentina Salezzi sorprende con chaqueta, corset y falda asimétrica de tul.

Valentina Salezzi entre los preparativos y el cariño de sus seguidores

Este emocionante recorrido por el atelier llegó después de que Valentina confirmara públicamente su compromiso, un evento que estuvo rodeado de un ambiente cargado de amor y ternura. La propuesta incluyó un detalle sumamente especial: la presencia de su perra, Mirtha.

Valentina Salezzi con Verónica de la Canal, lujoso vestido de encaje texturizado con escote bote

La publicación generó una inmediata repercusión en las redes sociales, donde los fanáticos no tardaron en reaccionar con afectuosos mensajes. "El último te queda soñado, te amo Valen, a vos todo te queda precioso, sos un encanto de persona, celebro conocerte", comentaron. Por su parte, dijeron: "Todos te van a quedar espléndidos, sos una diosa, ¡bendiciones para tu vida!".

La propia conductora respondió a las muestras de afecto con corazones, reflejando la gran conexión que mantiene con su comunidad. Ahora, Valentina Salezzi se enfoca de lleno en la organización de la boda y en la búsqueda del vestido que llevará al altar, algo nada fácil.