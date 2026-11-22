La boda de Valentina Salezzi y Marcos Bassolazco reunió a familiares, amigos cercanos y caras conocidas de la televisión en una jornada cargada de emoción, risas y despliegue fashionista. Con una ceremonia al aire libre que aprovechó la luz dorada del atardecer y el escenario verde del hipódromo, los invitados apostaron por vestidos largos, géneros vaporosos y paletas oscuras o tierra que acompañaron el entorno natural sin perder sofisticación.

Los looks de la boda de Valentina Salezzi y Marcos Bassolazco

Valentina Salezzi eligió el romanticismo clásico con un vestido strapless de corset bordado con pedrería y encaje, sumó mangas caídas translúcidas y desplegó una falda amplia de tul con capas voluminosas que acompañaron cada paso hacia el altar. Completó su estilismo con un rodete tirante de raya al medio, velo largo y un ramo de rosas blancas y rojas que aportó contraste cromático. A su lado, Marcos Bassolazco lució un smoking negro de solapas satinadas, camisa blanca, moño al tono y un boutoniere floral blanco en la solapa, logrando una estampa sobria y elegante.

Valentina Salezzi y Marcos Bassolazco.

Fabián Medina Flores, Coco Fernández y Virginia Elizalde, Juli Puente y su marido.

Emily Lucius

Estefi Berardi

Julieta Nair Calvo junto a su pareja y María Fernanda Callejón.

Nazarena Di Serio.

Todo el equipo del progrma "La mañana con Moria" junto a la novia

Entre abrazos al caer el sol, brindis compartidos y una pista llena de energía, la celebración regaló postales memorables donde cada look reflejó la impronta de sus protagonistas y acompañó la alegría de Valentina Salezzi y Marcos Bassolazco.