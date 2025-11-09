Así es el lujoso departamento de Felipe Fort que compró en Miami con la herencia de Ricardo: vista al mar, spa privado y cuatro dormitorios

Felipe Fort a sus 21 años demuestra que el estilo, la determinación y el lujo son rasgos que lleva en la sangre. Fiel al legado de su padre, el recordado Ricardo Fort, el joven empresario decidió, hace un par de años, invertir parte de su herencia en una propiedad que refleja perfectamente su espíritu sofisticado: un departamento de lujo en Miami, con vista directa al mar y comodidades que parecen sacadas de una película.

Felipe Fort

El lujoso departamento que Felipe Fort compró en Miami

Ubicado en el exclusivo condominio Regalia, en Sunny Isles Beach, la residencia se encuentra en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, donde las propiedades alcanzan valores de hasta 20 millones de dólares. Este edificio, reconocido por su arquitectura vanguardista y su atmósfera de privacidad absoluta, es hogar de algunas de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo y los negocios internacionales.

Desde sus redes sociales, Felipe celebró la compra con una palabra que lo dice todo: “Done” (hecho). En la imagen se lo ve junto a su amigo y asesor financiero Gabriel Rydz, ex pareja de su padre, posando frente al imponente edificio donde ya disfruta de una vida de lujo y tranquilidad.

El departamento de Felipe Fort en Miami

El departamento, que ocupa un piso completo del edificio, cuenta con cuatro dormitorios, amplios vestidores, una cocina de diseño europeo, living con vista panorámica y una terraza envolvente de 360 grados. Los ventanales de piso a techo permiten apreciar el océano Atlántico en todo su esplendor, mientras el interior combina materiales nobles como mármol italiano, piedra natural y madera clara, creando un ambiente moderno y elegante.

Entre los amenities del condominio destacan una piscina infinita, un spa privado, club de playa exclusivo, gimnasio de última generación y un centro de negocios. Cada detalle está pensado para ofrecer bienestar, confort y discreción, un verdadero paraíso vertical en el corazón de Miami.

El departamento de Felipe Fort en Miami

Está claro que Felipe Fort consolida su propio camino lejos de los focos y las cámaras de televisión, pero en línea al estilo de su familia: lujo, elegancia y determinación. Desde su nuevo hogar frente al mar, el joven empresario demuestra que el legado de su padre sigue vivo, transformado en una nueva generación de éxito y glamour.

F.A