Felipe Fort es uno de los jóvenes empresarios más reconocidos del país debido a su basta trayectoria familiar tanto en la empresa de Chocolates como por el legado que dejó su padre, Ricardo Fort, en los medios. Si bien junto a su hermana muchas veces mostraron sus estilos de vidas ostentaciones y lujos, en esta oportunidad, decidió mostrar una faceta poco conocida hasta entonces: su lado más austero y descontracturado.

El día de camping de Felipe Fort junto a amigos y su novia

A través de sus historias de Instagram, Felipe Fort compartió algunas postales de una escapada de camping que realizó junto a un grupo de amigos. En uno de los videos se lo pudo ver disfrutando de una ronda de mates junto a Fede Batista, un joven fotógrafo de su edad, mientras compartían un momento de relax frente a un lago. Para acompañar la infusión, también tenían un budín sobre la mesa de picnic.

Felipe Fort | Instagram

En las imágenes se pudo apreciar parte del equipamiento que eligieron para la experiencia al aire libre. El influencer se encontraba instalado frente a una carpa XL, equipada con mosquitero, mientras que en el exterior habían dispuesto una mesa de aluminio y las clásicas sillas plegables de camping. Además, la estructura estaba cubierta con un protector especial para carpas. Aunque mostró algunas escenas de la jornada, evitó revelar el destino de la escapada y no brindó precisiones sobre el lugar en el que se encontraba.

La tarde de camping de Felipe Fort | Instagram

El día de campo de Felipe Fort: provisiones y la compañía de Mary Di, su novia

Para pasar los días en medio de la naturaleza, Felipe Fort también se ocupó de llevar provisiones y algunos alimentos para disfrutar durante la estadía. Entre ellos, mostró que tenía una buena cantidad de charqui, una preparación de carne deshidratada que se destaca por su practicidad y su larga conservación. Se trata de un alimento tradicionalmente asociado a las travesías y las actividades al aire libre, ya que aporta proteínas y resulta fácil de transportar, una alternativa ideal para quienes planean pasar varios días alejados de la ciudad.

Otro de los momentos que compartió tuvo como protagonista a su novia, Mary Di. El joven la retrató mientras corría alegremente por el campo, con una cámara de fotos en la mano y pendiente de capturar distintos rincones del paisaje. Entre las postales también aparecieron los caballos que se encontraban en el lugar y que llamaron la atención durante el recorrido.

Mary Di se convirtió en una compañera inseparable de Felipe Fort y volvió a acompañarlo en esta nueva aventura, en la que compartieron momentos de descanso, actividades al aire libre y contacto pleno con la naturaleza. De esta manera, el joven empresario dejó ver una faceta más austera y aventurera, alejada de los lujos y las comodidades a las que suele estar asociado.