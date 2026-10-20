Felipe Fort reveló detalles de cómo conquistó a su novia, Mary Di: “No estaba interesada en mí”

Felipe Fort atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida tras confirmar su romance con Mary Di, una joven rusa a quien conoció durante un viaje a España. En una entrevista con el stream Tapados de laburo, de Olga, el empresario compartió detalles de su relación y reveló cómo se produjo el primer encuentro con su novia.

Así conoció Felipe Fort a Mary Di

Desde hace algunas semanas, las redes sociales de Felipe Fort comenzaron a llenarse de fotos y videos junto a una joven con quien se lo vio muy acaramelado. Si bien el empresario mantiene un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental, compartió distintas postales junto a su novia en las que se los puede ver disfrutando de momentos juntos y dejando en evidencia la buena sintonía que existe entre ambos. En esta oportunidad, durante su visita al streaming de Olga, el hermano mellizo de Marta Fort brindó más detalles sobre el comienzo de la relación y contó cómo nació su historia de amor.

Felipe Fort su novia, Mary Di | Instagram

Según contó, el vínculo comenzó a través de Instagram, donde ambos intercambiaban mensajes. A medida que avanzaban las conversaciones, se mostró cada vez más interesado en conocerla personalmente, por lo que decidió viajar hasta Málaga para encontrarse con ella, que en ese momento vivía en Madrid. Sin embargo, el primer acercamiento no fue tan sencillo como esperaba. “Le mandé un pasaje de tren. Fui a Málaga, la conocí y ella me mostró la ciudad”, dijo, acto seguido reconoció: “No estaba interesada en mí”, reconoció quien, lejos de darse por vencido, apeló a sus dotes de conquista para intentar ganarse el corazón de la joven.

Felipe Fort vacacionando junto a Mary Di | Instagram

La conquista de Felipe Fort: celos y la coronación con un ramo de flores

Aunque el interés entre ambos no había surgido de la misma manera, Felipe Fort encontró la forma de acercarse a la joven y sorprenderla con algunos gestos inesperados. Uno de los episodios que más llamó su atención ocurrió durante una salida, cuando un joven se acercó a Mary Di y la abrazó con la intención de invitarla a comer. La escena despertó una reacción inesperada en el hijo del recordado Ricardo Fort, quien reconoció que comenzó a sentir celos a pesar de que todavía no existía un vínculo formal entre ellos. “Ya me estaba poniendo un poco celoso y no éramos nada”, confesó entre risas.

Pero ese no fue el único momento en el que buscó llamar la atención de la joven. Mientras recorrían la ciudad, un vendedor ambulante se cruzó en su camino con un ramo de flores y decidió comprárselas todas. “Eran como quince flores”, precisó.

Con el ramo en sus manos, se acercó a ella, le tocó el hombro y se lo entregó. La sonrisa de la joven fue suficiente para que interpretara el gesto como una buena señal. “Me sonrió. Dije: ‘Listo, acá, punto positivo’”, relató. La caminata continuó hasta una terraza desde donde podían contemplar la ciudad. En ese escenario, el influencer comenzó a pensar en dar un paso más y besarla. Según contó, mientras compartían ese momento frente al paisaje, Mary cerró los ojos por unos instantes, una situación que quedó grabada en su memoria durante aquel primer encuentro.

Actualmente, Felipe Fort y Mary Di disfrutan de sus primeros tres meses de noviazgo y no dudan en compartir algunos momentos de su intimidad en las redes sociales. A través de distintas postales y videos, se los ve muy acaramelados, cómplices y felices de compartir esta nueva etapa juntos. Lo que comenzó con conversaciones por Instagram y un viaje para conocerse en persona se transformó en una historia de amor que hoy los encuentra disfrutando de sus primeras experiencias como pareja.