Fernando Carrillo contra Catherine Fulop: “Si vuelve a hablar de mí, publico sus videos”

El enfrentamiento entre Fernando Carrillo y Catherine Fulop sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que el actor reapareciera en la televisión argentina con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Lo que había comenzado como un cruce ideológico en el marco del conflicto político en Venezuela terminó escalando hacia el terreno personal.

Fernando Carrillo y Cathy Fulop

Fue durante una intervención en a La mañana con Moria que, Fernando Carrillo redobló la apuesta y apuntó directamente contra su ex, con frases que rápidamente generaron repercusión. En un tono desafiante, el actor dejó en claro que no está dispuesto a tolerar nuevas menciones públicas por parte de Catherine Fulop y lanzó una advertencia que fue leída como una amenaza directa.

La amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop

Durante la entrevista, Fernando Carrillo recordó su pasado laboral con Catherine Fulop y no ocultó su enojo por las críticas que ella había hecho en el contexto político: “yo le deseo lo mejor, me queda el recuerdo de que junto a mí hizo abigaíl, la telenovela más exitosa de su vida. después de eso, no hizo ninguna”, señaló.

Fernando Carrillo

Sin embargo, lo más fuerte llegó segundos después, cuando el actor lanzó una frase que generó estupor en el estudio: “le digo a esa señora que para no sacar algunos videítos que tengo por ahí, que deje de hablar de mí, bien o mal”. Aunque intentó suavizar el mensaje, Fernando Carrillo insistió: “aunque los videos que yo pudiera sacar de catherine se ve divina”, dejando en evidencia el tono intimidante de sus palabras.

La respuesta de Catherine Fulop

Lejos de bajar el tono, Fernando Carrillo profundizó sus acusaciones y volvió a mezclar el conflicto personal con el escenario político venezolano: “la señora sabatini es una vende patria. que se ubique y se dedique a trabajar por su país y por su familia”, lanzó, antes de sentenciar: “soy un caballero pero si vuelve a hablar de mí, voy a publicar todos esos videos”.

Catherine Fulop

Del lado de Catherine Fulop, la postura fue muy distinta. Consultada previamente sobre el actor, la actriz eligió no confrontar y marcar distancia: “no le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. amo a Moria, pero me estoy cuidando. a cada cochino le llega su 3 de enero”. Pese a su intento por correrse del escándalo, las declaraciones de Fernando Carrillo volvieron a ponerlos en el centro de una guerra mediática.