Así es la casa de Wanda Nara: inspirada en su vida en París, muebles de diseño y mucho lujo

Wanda Nara logró trasladar la esencia elegante de París a Buenos Aires con la última remodelación de su departamento en el Chateau Libertador. Con una vista imponente y detalles de diseño que evocan la elegancia francesa, su departamento se convirtió en un reflejo de su historia y su estilo de vida.

La impactante casa de Wanda Nara que logra evocar su vida en París

Wanda Nara reinventó su espacio en el departamento que posee en Chateau Libertador para capturar la esencia elegante de su vida en París. Con una decoración sofisticada y espacios llenos de luz, su departamento revela una faceta íntima de la empresaria, donde el lujo y los recuerdos se fusionan en un entorno único.

La entrada del Chateau Libertador.

Si hay algo que caracteriza a la empresaria, además de su presencia mediática y su estilo de vida glamoroso, es su gusto por lo refinado. Ubicado en el barrio de Núñez, este edificio de estilo francés se alza imponente con 40 pisos y una altura total de 130 metros, ofreciendo una vista privilegiada del Río de la Plata y del estadio Monumental junto a un increíble lobby con detalles en mármol y madera oscura.

Para Wanda Nara, su hogar es más que un espacio donde vivir: es un reflejo de su historia y sus experiencias. Por ello, decidió remodelar su departamento en el Chateau Libertador con un estilo similar al de su antigua casa en París, sacando así a relucir su impecable ojo para el diseño y la decoración.

Con una arquitectura que remite a los clásicos edificios franceses, el Chateau Libertador no es solo un edificio residencial, sino que alberga departamentos de alto nivel y cuenta con amenities de primer nivel, como una piscina cubierta semiolímpica, un gimnasio completo, spa, salas de masajes, salón de fiestas y un microcine.

Wanda Nara.

Inspirada en la mansión que compartió con Mauro Icardi cuando jugaba en el Paris Saint-Germain, por lo que transformó su hogar porteño en un espacio que evoca el estilo parisino. Los amplios ventanales permiten que la luz natural inunde cada rincón, resaltando los detalles arquitectónicos y la decoración refinada. Los tonos neutros, los muebles de diseño y los acabados de lujo crean una atmósfera sofisticada y acogedora.

La sala de la casa de Wanda Nara.

El estilo de Wanda Nara, presente en la casa

Más allá del lujo y la exclusividad, Wanda Nara supo cómo imprimir su sello personal en cada detalle de su hogar. La conductora compartió en redes sociales imágenes de su departamento, donde se pueden ver espacios amplios, decorados con un estilo moderno y refinado. El living, con sillones de cuero, pisos de parqué y muebles de diseño, es uno de los ambientes más destacados, mientras que la cocina, con una isla central, se convierte en el punto de encuentro de toda la familia.

Wanda Nara mostró el living de su casa.

Por su parte, adaptó los ambientes para que sean funcionales y cómodos para todos sus hijos. Cada habitación cuenta con detalles personalizados, mientras que los espacios comunes están diseñados para disfrutar del confort y la calidez. De esta forma, la cantante demostró que, más allá de la ostentación, su departamento es un espacio donde se siente plena y conectada con su historia.

La vista de la casa de Wanda Nara.

La casa de Wanda Nara, ubicada en el exclusivo Chateau Libertador, es una declaración de estilo y un homenaje a su vida en París. Cada detalle de la remodelación refleja su pasión por el lujo y la sofisticación, creando un espacio que fusiona elegancia y confort. Con vistas inigualables y una atmósfera que evoca la esencia francesa, la artista logró transformar su departamento en un rincón único dentro de Buenos Aires.