Escándalo en Uruguay: los detalles del show de L-Gante que terminó en una nueva denuncia por estafa

L-Gante vuelve a enfrentar problemas legales fuera de la Argentina. Recientemente se dio a conocer que fue denunciado en Uruguay por incumplir varias presentaciones, generando reclamos por parte de los organizadores. Según informó Guido Záffora en DDM, el conflicto surgió a raíz de la cancelación de varios shows y de pagos parcialmente realizados por los promotores.

El periodista explicó que los hechos ocurrieron en tres presentaciones: el 26 de septiembre en Tacuarembó, y el 27 en Artigas y Villa Unión. Según se pudo conocer, los compromisos estaban previamente acordados y se había abonado el 50% del dinero. Záffora detalló: “24 horas antes de que viaje, le dicen que se va a tener que reprogramar, que Elián tenía que viajar porque no podía salir del país”.

La nueva denuncia a la que debe hacer frente L-Gante

El conflicto incluyó cuestiones contractuales y diferencias entre los abogados de L-Gante y los organizadores. Según informaron desde el piso: “Lo que dicen los abogados es que Juan Pablo Merlo firmó y Alejandro Cipolla no. El Dr. Martín Sosa, uno de los abogados de los que contrataron a L-Gante, habló con Cipolla y él le dijo que no iba a firmar, que pague antes. Acá viene el escándalo: fue denunciado penalmente”.

El abogado Martín Sosa explicó que no se trata de un hecho aislado: “En las próximas horas estamos presentando una denuncia penal por estafa y apropiación indebida en Uruguay y Argentina. No es la primera vez que lo hacen, es una gimnasia que se viene repitiendo. Lo hicieron el 24 de agosto con dos boliches más, uno en Salto y otro en Canelones. La misma estrategia”.

El polémico audio de la denuncia a L-Gante

Martín Sosa también destacó el objetivo detrás de estas acciones contra L-Gante: “Entendemos que no es solo un tema civil, sino también penal, porque hay un estratagema detrás con el fin de generar dinero. Fijate que, entre los tres boliches, se llevaron casi 20 mil dólares. Esta maniobra genera beneficios económicos, no sé a quién ni a cuántos. De eso se tendrá que encargar la Justicia. Vamos a seguir: van a tener que poner la cara y resolverlo”.

El periodista confirmó que la causa será tomada por Juan Pablo Merlo, ex abogado de Tamara Báez: “Merlo acaba de llegar de Uruguay, se juntó con los empresarios con los que fue supuestamente estafado por L-Gante, Maxi El Brother y Lourdes, mujer de Maxi, y ya están trabajando”. Esta denuncia vuelve a poner en jaque a L-Gante, quien tampoco se ha pronunciado al respecto.