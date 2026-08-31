Así fue el fin de semana perfecto de Nicole Neumann: “Hijos, amigos y naturaleza a pleno”

Nicole Neumann disfrutó de un domingo al aire libre rodeada de sus hijos, amigas y animales. La modelo compartió en sus redes sociales un álbum de fotos y videos en el que mostró diferentes momentos de la jornada, con juegos, descanso y mucho contacto con la naturaleza.

Nicole Neumann disfrutó de un domingo de desconexión

“Mi tipo de domingo perfecto! Hijos, amigos y naturaleza a pleno! que más?”, escribió la modelo junto a la publicación que en pocos minutos acumuló miles de me gusta. Con esa frase, resumió el plan que eligió para disfrutar del fin de semana y compartió con sus seguidores algunas de las postales que dejó el encuentro en el campo.

Nicole Neumann junto a su hijo Cruz

Nicole Neumann disfrutó de una jornada rodeada de animales

Uno de los grandes protagonistas del álbum fue el entorno natural. Entre árboles florecidos y amplios espacios verdes, Nicole Neumann y sus acompañantes tuvieron la posibilidad de acercarse a distintos animales de granja, entre ellos llamas, alpacas, cabras, ovejas y un burro.

La experiencia de Nicole Neumann y su hijo en la naturaleza

En una de las imágenes, uno de los pequeños aparece alimentando con mamadera a una cabrita, mientras que en otras se puede ver a los integrantes del grupo acariciando y dando de comer a los animales. Los perros también formaron parte de la jornada y acompañaron a la familia durante el descanso y los momentos al aire libre.

La tarde de ensueño de Nicole Neumann

Además de compartir tiempo con sus hijos, Nicole Neumann estuvo acompañada por un grupo de amigas, con quienes posó frente a uno de los árboles florecidos que se destacaron en el paisaje. La jornada también tuvo momentos de descanso, como una foto en la que la top model aparece recostada en una reposera mientras varios perros descansan alrededor.

Nicole Neumann con una cabrita

La tare especial de Nicole Neumann

El álbum mostró así distintos momentos de un domingo dedicado a disfrutar del aire libre, desde el contacto con los animales hasta las reuniones con amigos y los juegos en familia. Entre el campo, los afectos y un entorno natural como escenario, Nicole Neumann encontró una combinación que, según dejó en claro, reúne todo lo que necesita para disfrutar de un día especial.

Así es la chacra de Nicole Neumann

La jornada tuvo lugar en Pachamama, la chacra que Nicole Neumann tiene en Cardales y que convirtió en uno de sus refugios personales. La modelo adquirió la propiedad cuando tenía 19 años, después de un año de trabajo en Francia, y desde entonces comenzó a darle forma a un proyecto que tenía desde chica: contar con un espacio en contacto con la naturaleza y destinado también al cuidado de animales rescatados.

La casa de campo de Nicole Neumann

La propiedad cuenta con amplios espacios verdes y distintos sectores destinados a los diferentes animales de granja y numerosos perros rescatados. La chacra también tiene una piscina, un amplio porche de madera, una galería de estilo colonial, un antiguo molino y una huerta orgánica, detalles que completan el entorno rural que Nicole Neumann suele mostrar en sus redes sociales.