Nicole Neumann recupera la prenda boho de invierno que las mujeres más elegantes eligen porque es abrigada, cómoda y muy sentadora

Nicole Neumann se mostró con una prenda cómoda, cálida y con una fuerte impronta bohemia. Durante sus vacaciones en la nieve, la top model lució un ítem clásico que logra mantenerse vigente y que es perfecto para quienes buscan verse elegantes y abrigadas.

Nicole Neumann marca tendencia con un abrigo tejido boho chic

Nicole Neumann disfruta de unas vacaciones en la Patagonia argentina junto a sus hijos y su pareja, Manu Urcera, y volvió a demostrar que el estilo también puede ser protagonista a la hora de enfrentar el frío. En uno de sus recientes posteos, la modelo compartió una postal desde el sur del país y mostró una de sus prendas infaltables para esta época del año.

“Con mi ponchito”, escribió Nicole Neumann junto a las imágenes, donde se la puede ver luciendo un abrigo tejido de inspiración boho chic, una pieza clásica que vuelve a ganar protagonismo cada temporada de invierno y que se destaca por combinar abrigo, comodidad y un toque artesanal.

Nicole Neumann

La prenda elegida por Nicole Neumann tiene una silueta amplia y envolvente, con caída relajada y un diseño en tono crudo como base. El gran diferencial está en los dibujos geométricos y motivos de inspiración étnica que recorren los bordes y el frente, en una combinación de colores como turquesa, rojo, negro y blanco.

Además, el modelo incorpora flecos largos en el extremo inferior, un detalle característico de la estética boho que aporta movimiento y refuerza el espíritu hecho a mano de la pieza. Nicole Neumann lo llevó sobre un outfit en tonos neutros, permitiendo que el poncho se convirtiera en el verdadero protagonista del look.

Nicole Neumann

La elección de Nicole Neumann resulta ideal para la Patagonia, donde las bajas temperaturas invitan a apostar por prendas amplias que permitan sumar capas. En este sentido, el poncho es una alternativa práctica a los abrigos tradicionales: se coloca fácilmente sobre sweaters, remeras térmicas o camisas y brinda una silueta relajada sin perder elegancia.

Una prenda abrigada y sofisticada que regresó con fuerza

El regreso del poncho se debe a la tendencia boho chic, que recupera tejidos artesanales, estampas geométricas, flecos y texturas naturales para crear looks con una estética relajada pero sofisticada. Aunque es una prenda asociada históricamente al invierno y a los paisajes de montaña, esta temporada vuelve renovada y se convierte en una opción versátil para quienes buscan darle personalidad a un outfit básico.

Nicole Neumann

De esta manera, Nicole Neumann recupera la prenda boho de invierno que las mujeres más elegantes eligen porque es abrigada, cómoda y muy sentadora. Además, con su elección demuestra que un poncho puede convertirse en ese abrigo comodín que eleva cualquier atuendo.