Nico Occhiato habló de la venta de Telefe y su futuro en el canal tras el final de La Voz: "Solo soy un conductor de un formato"

La venta de Telefe mantiene la intriga de todos los trabajadores que están vinculados a la empresa de comunicación debido a que se desconoce cuál va a ser el nuevo rumbo de que adquiera la nueva gestión ejecutiva. En este marco, Nico Occhiato, conductor estrella de la temporada 2025 de La Voz Argentina, fue abordado por el móvil de Intrusos (América TV) donde fue consultado acerca de cómo estaba viviendo él esta transición que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

La palabra de Nico Occhiato sobre el futuro de Telefe

Los cambios ejecutivos en Telefe despierta el interés de todos aquellos vinculados al mundo del espectáculo. Al parecer, ya se habría iniciado el proceso de venta del canal cambiando radicalmente el área ejecutiva. Una de las palabras más buscadas es la de Nico Occhiato quien logró conquistar el corazón del público con su performance en su paso en la conducción de La Voz. “Está en el proceso de venta, imagino que sí. Pero la verdad no estoy tan adentrado a los cambios de fondo de venta y todo eso”, comenzó diciendo el presentador del concurso de talentos mientras salía de su programa de streaming.

Nico Occhiato | Instagram

La abrupta salida de Guillermo Pendino, vicepresidente de contenidos y programación, generó un revuelo puertas adentro de gerencia. Ante esta situación, el ex Combate lanzó: “En Telefe solo soy un conductor de un formato que está por terminar y que nos fue bárbaro”. Asimismo, explicó tomando distancia de la situación: “Sí estamos hablando, pensando qué podemos seguir haciendo con muchas ganas y no más que eso”.

Respecto de sus impresiones en la emisora de televisión abierta, afirmó: “Me encanta trabajar en Telefe. Fue una muy linda experiencia y fue ganancia por todos lados, así que recontento”. En ese momento, la notera del programa de espectáculos le consultó acerca de si la relación de Luzu y Telefe iba a seguir igual. “Es que fue solo por La Voz, hasta ahora”, disparó dejando en claro que se trató de un contrato determinado, aunque no descartó la posibilidad de encabezar nuevos proyectos. “Insisto, si se da otro proyecto en el que me entusiasme y me genere un desafío estar como fue La Voz… obvio. Siempre fue mi condición desembarcar con Luzu y generar esta sinergia”. “Creo que fue un éxito de los dos canales, así que recontento con la experiencia, recontento con todo lo que trabajan ahí”, cerró el presentador.

Nico Occhiato | Twitter

Los números de La Voz Argentina con la conducción de Nico Occhiato

Durante el debate en el piso de Intrusos, Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y los panelistas elaboraron teorías acerca de quiénes serían los nuevos rostros de Telefe. Por ahora, sólo estaría confirmada la salida de Mariana Brey. En esta línea, también evaluaron en torno al rating sobre esta temporada de La Voz Argentina, con un nuevo rostro frente al micrófono: Nico Occhiato. Según los datos arrojados, este 2025, los números no acompañaron como “esperaban” a esta edición ya que sólo alcanzó a medir 7 puntos, cinco menos de cuando Marley estaba al frente de la conducción. Una de las teorías fue de que la pareja de Flor Jazmín no llegó a “explotar al máximo” su potencial; mientras que otros aseguraron que no a todos les quedan bien todos los formatos -televisivos, radiales, de streaming-.

Por su parte, también analizaron las performances de los jurados sosteniendo que no tuvieron la misma impronta que en ediciones anteriores, lo que hicieron que el público se inclinara por otros formatos televisivos. Como solución a la fuga de espectadores, lanzaron la probabilidad de remontar esto con el arribo de figuras internacionales como lo fue el caso de Ricardo Montaner o el Puma Rodríguez.

Pese a las especulaciones y conjeturas, lo cierto es que Nico Occhiato es una de las personalidades más destacadas del canal. En la antesala a que termine el show de canto más famoso del país, el presentador atraviesa un presente sin precedentes brillando no sólo en la televisión abierta, sino también en Luzu TV, el canal digital que está dentro del top five de los más visto por los usuarios.

NB