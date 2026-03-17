Fito Páez y Sofía Gala juntos en Rosario: ya no se ocultan y crecen los rumores de romance

Desde hace varias semanas, el mundo del espectáculo sigue con atención el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala. Las versiones de romance entre el músico y la actriz no dejan de crecer y se alimentan de cada aparición pública que comparten, así como de gestos de complicidad que no pasan desapercibidos para sus seguidores.

Fito Páez y Sofía Gala

En las últimas horas, ambos volvieron a quedar en el centro de la escena durante el recital gratuito que Fito Páez brindó en su ciudad natal, Rosario. El show reunió a cerca de 300 mil personas frente al emblemático Monumento Nacional a la Bandera, en una noche cargada de emoción para el artista y su público.

El video que captó a Fito Páez y a Sofía Gala

Las imágenes mostraban a Fito Páez y Sofía Gala caminando juntos detrás del escenario, minutos antes del comienzo del recital. Ambos aparecieron vestidos de negro, con anteojos oscuros y una actitud relajada mientras se dirigían hacia el backstage del evento.

El gesto de cercanía y la naturalidad con la que se los vio compartir ese momento bastaron para que las redes sociales se llenaran de comentarios. “Me encantan”, “Los quiero enamorados”, “Son una bomba juntos” y “Si Fito es feliz, nosotros también”, fueron algunos de los mensajes que comenzaron a multiplicarse entre los seguidores del músico y la actriz.

Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre su hija y el músico

Mientras las especulaciones sobre un romance entre la actriz y Fito Páez crecen, una de las personas que se refirió al tema fue la de Moria Casán, madre de Sofía Gala. La actriz habló del vínculo en el programa Infama y dejó en claro el afecto que existe entre los dos artistas: “Ellos se adoran. Son tribu, familia. La pareja es melómana. Divinos. Se adoran como amigos”, expresó la One.

Moria Casán

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si se trataba de una pareja, Moria evitó confirmarlo: “No, pareja no son, qué sé yo. Habrán tenido algún contacto en algún momento del día. Pero ellos son muy especiales”, respondió entre risas, manteniendo el misterio. Por ahora, ni Fito Páez ni Sofía Gala confirmaron ni desmintieron los rumores. Mientras tanto, cada aparición conjunta sigue generando repercusión entre los fanáticos, que observan atentos cada gesto de complicidad entre ambos.