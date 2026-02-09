Moria Casán reveló el romántico pedido que le hizo Fito Páez por su vínculo con Sofía Gala:¿Se casan?

En las últimas semanas, Fito Páez y Sofía Gala se volvieron el centro de atención luego de una serie de intercambios en redes sociales que generaron rumores de romance. Sin confirmar el vínculo amoroso, la actriz y el músico no hacen declaraciones ante la prensa pero se muestran juntos en diversos eventos. Sin emnargo, fue Moria Casán quien dio detalles sobre la situación sentimental de su hija.

“Lo que les puedo decir es que se aman”, fueron las primeras palabras de la vedette en su ciclo La mañana con Moria (eltrece) al momento que estallaron los rumores. Pero además, indicó que "son medio Dalí-Gala, son esas parejas así intelectualosas, diferentes”. Sin embargo, en aquel momento no se aventuró en confirmar que su hija mantiene una relación amorosa, pero si que hay amor entre ellos. “Están todos locos, porque fijate que, más allá de lo que sea, un crash, un platónico, un romance, lo que fuese, lo que les puedo decir es que se aman desde hace mucho tiempo”, indicó.

Sin embargo, en las últimas horas, Moría confirmó que la intención amorosa está del lado de Fito Páez, quien decidió hacerle un expreso pedido para dar un paso más en el vínculo que tiene con Sofía Gala.

Cuál fue la propuesta de Fito Paéz a Moria Casán

Luego de largos años de amistad, pareciera que Fito Páez y Sofía Gala viven una nueva etapa en su vínculo. Los artistas dejaron en evidencia en redes sociales una serie de mensajes que dieron a pie a pensar que mantienen una relación amorosa. En las últimas horas, la actriz se subió al escenario con su bando punk Fea y tuvo como invitado al célebre músico, con quien habría sellado el show con un beso.

Ante esta situación, fue la propia Moria Casán quien decidió dejar en claro que tipo de relación tiene su hija con Paéz. “Ellos se adoran. Son tribu, familia. La pareja es melómana. Divinos. Se adoran como amigos. Sí, son melómanos. Sofía tiene una cultura musical impresionante y ahora están como amigos de toda la vida. Divinos, divinos. Se adoran y yo lo adoro a Fito”, indicó en diálogo con Infama (América). Sin embargo no descartó que podrían haber tenido "contacto",

Y detalló: “Es muy protector de Sofía. Es el hombre de la familia. ¿Viste ese hombre que necesitás que es el protector, el hermano, el amigo?". Y destacó que mantienen una "linda amistad bien arriba, como intelectual, melómana”. Sin embargo, dejó en claro que el cantante de "11 y 6" tendría intenciones amorosas con su hija.

“A mí Fito se lo digo a ustedes, me ha ofrecido dos o tres cenas para pedirme la mano de mi hija. ‘Sí, esta no me da bola’, me decía. Yo le decía que encantada. La mano me pedía. Yo la mano creo que se la dio”, lanzó la también conductora. Lo cierto es que dejó en claro que Sofía es quien no daría un paso más en esa relación, pero es quien en redes sociales se muestra muy cercana al músico.

Pero la postura de Moria si es clara, al indicar que le gustaría tener a Fito Paéz como yerno. Por el momento, los artistas no se expresaron al respecto pero si se muestran cada vez más juntos.