Rocío Marengo y el más tierno despertar junto a su hijo, Isidro

Rocío Marengo compartió un tierno momento de la mañana junto a su hijo Isidro Fort, quien con apenas cuatro meses la sorprendió con sonrisas y gestos dulces. La modelo volvió a mostrar su faceta más íntima como mamá primeriza y emocionó a sus seguidores.

Los tiernos videos de Isidro Fort, el hijo de Rocío Marengo

Rocío Marengo volvió a enternecer a sus seguidores al compartir un íntimo momento de su rutina diaria junto a su hijo Isidro, fruto de su relación con Eduardo Fort. A través de sus redes sociales, la modelo mostró cómo fue el dulce despertar del pequeño, que con apenas cuatro meses ya se roba todas las miradas.

En los videos que subió a sus historias de Instagram, se puede ver al bebé recostado sobre un almohadón, vestido con un body claro con delicados estampados. Tranquilo y con la mirada atenta, Isidro Fort observa a su mamá mientras ella lo filma con su celular. En uno de los clips, él está relajado y con su rostro en primer plano.

Isidro Fort

Con su característico tono dulce, Rocío Marengo acompaña el momento con su voz: “Buen día. ¿Qué pasa?”, se la escucha decir al comenzar a grabar. Luego, en otro video, donde se puede ver su adorable look y moviendo sus brazos, suma con ternura: “Buen día, ¿quién se despertó?”. Ante la sonrisa de su hijo, la conductora continúa: “De tan temprano usted se está riendo. ¿Qué pasa mi amorcito? Buen día”.

Sus posteos no pasaron desapercibido y, una vez más, enternecieron a sus miles de seguidores. Asimismo, la actriz recibió una ola de corazones y mensajes positivos tanto para ella como para su bebé. Cabe destacar que desde que se convirtió en madre en diciembre pasado, Rocío Marengo comparte distintas postales de esta nueva etapa.

El particular juguete de Isidro, el hijo de Rocío Marengo, para la estimulación temprana

Entre fotos, videos y recomendaciones, Rocío Marengo muestra su experiencia como madre primeriza, los momentos más tiernos junto a Isidro Fort y también los juguetes que elige para acompañar su crecimiento y estimular su desarrollo. Tal como ocurrió hace unos días al publicar el set de sonajeros descubridores de manos y pies que compró para su primogénito.

Isidro Fort, el hijo de Rocío Marengo

En la imagen se lo puede ver utilizando dos muñequeras con velcro y dos calcetines, diseñados con personajes coloridos y texturas variadas para captar su atención y ayudarlo a la estimulación temprana. Junto a la postal, Rocío Marengo destacó la felicidad de Isidro al jugar con este divertido set. "Esas risas que contagian… chiquitito de mamá. Isi te amo mucho", escribió orgullosa, mientras que sus seguidores querían saber más sobre el juguete.

De esta manera, Rocío Marengo compartió nuevamente con los internautas otro de los momentos más especiales de su maternidad: el tierno despertar junto a su hijo Isidro. Su profunda felicidad al verlo despierto, feliz y saludable hizo que no dudara en querer registrar este instante que guardará para siempre.