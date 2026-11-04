Flor de la V: “Yo formo parte de esta sociedad porque soy una privilegiada, pero no es lo que viven mis compañeras”

Flor de la V se refirió al episodio ocurrido durante el fin de semana en los Bosques de Palermo, donde un grupo de mujeres trans fueron agredidas por jóvenes que registraron y difundieron las imágenes. A partir de ese hecho, la conductora compartió una reflexión en la que abordó distintas situaciones vinculadas a la realidad cotidiana de la comunidad trans, los desafíos pendientes en materia de inclusión y las experiencias que marcaron su trayectoria.

Las fuertes palabras de Flor de la V tras el ataque contra mujeres trans en Palermo

Flor de la V fue una de las voces que expresó su malestar tras el ataque sufrido por mujeres trans en los Bosques de Palermo, un episodio que generó repercusiones en distintos sectores. En una extensa reflexión, realizada en Infobae, la conductora abordó lo sucedido desde una mirada personal, vinculando el hecho con situaciones que, según planteó, forman parte de una problemática más amplia.

Flor de la V

Al referirse al violento y repudiable episodio, la actriz expresó: “Lo que sucedió el domingo a la madrugada es extremadamente lamentable para nosotros, para nuestra sociedad”. En ese contexto, señaló que la situación volvió a poner en discusión las condiciones que atraviesan muchas mujeres trans y el impacto que tienen determinadas prácticas discriminatorias. “La deshumanización que existe sobre nuestro colectivo, la violencia sistemática sobre las trabajadoras trans, la crueldad que se está viviendo y la naturalización”, comentó.

En la misma línea, Flor de la V también reconoció la sorpresa que le produjo conocer los primeros detalles del caso. “Yo la verdad que cuando escuché del tema y tuve que volver a leer porque dije: "No, esto no, digo, acá hay... esto es una fake news, ¿no?", salir a cazar travestis... Digo, es una marca de época”. A partir de esa reflexión, consideró que el episodio se convirtió en un elemento de análisis sobre el contexto social.

Flor de la V

Durante la conversación, la artista hizo referencia a la manera en que ciertas expresiones pueden influir en la convivencia social. “Esto tiene que ver, para mí, cuando nosotras, cuando yo trato de explicar desde mi humilde lugar lo que provocan los discursos de odio, lo que son, lo que significa que se reproduzcan discursos políticos en las redes sociales, las discusiones que uno puede tener en la mesa familiar y esa discriminación naturalizada. La gente que mira por otro lado es el camino que se allana, ¿no?, para que estas cosas sucedan”, continuó.

La reflexión de Flor de la V sobre privilegios, inclusión y la realidad de las mujeres trans

Al profundizar en su análisis, Flor de la V vinculó la situación actual con experiencias personales atravesadas a lo largo de su carrera. “A mí hace poco, hace menos de dos meses, me tocó vivir una... Yo, en general, quizás la gente que no me conoce, me presento: yo hace 30 años que trabajo en el mundo del espectáculo. Desde que yo debuté, desde que yo puse un pie en la farándula, creo que no hubo un año donde yo no haya vivido algún episodio transfóbico, algún episodio de violencia pública”, reveló.

Flor de la V

Uno de los tramos más destacados de su intervención estuvo relacionado con las diferencias que percibe entre su situación personal y la realidad de gran parte de la comunidad trans. Al referirse a eso, detalló: “A mí lo que lamentablemente me deja esto, y que me cuesta decirlo porque me niego, es: no formamos parte de esta sociedad. Yo formo parte de esta sociedad, pero formo parte de esta sociedad porque soy una privilegiada, porque lamentablemente mi caso es único, porque trabajo hace 30 años en el mundo del espectáculo”.

Además, Flor de la V se tomó un momento para profundizar sobre las dificultades que atraviesan muchas mujeres trans para acceder a oportunidades laborales. “No están paradas porque disfrutan de vender su cuerpo. Yo quiero que cualquier persona experimente lo que significa tener que vender su cuerpo”. Luego añadió: «Cuando yo digo 'no pertenecemos a esta sociedad' a pesar de las conquistas legislativas que tenemos, es: nos obligan a eso porque no nos dan posibilidades”.

Flor de la V

Flor de la V utilizó sus recientes declaraciones para realizar una reflexión que fue más allá del episodio ocurrido en los Bosques de Palermo, donde un grupo de mujeres trans fue agredido durante la madrugada del fin de semana. A partir de ese hecho, que generó repercusiones, la conductora se detuvo en cuestiones vinculadas al acceso al trabajo, la inclusión social y las oportunidades con las que cuentan muchas de sus compañeras.

VDV