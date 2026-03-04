Adiós al negro: Flor de la V impone el rojo fuego y marca tendencia con su look más impactante

En su cumpleaños número 51, Flor de la V hizo algo más que soplar velitas, dio una verdadera declaración de estilo. Le dijo adiós al clásico negro —ese uniforme infalible para cualquier festejo nocturno— y se rindió ante un rojo fuego vibrante, magnético y absolutamente en tendencia. El resultado fue uno de sus looks más impactantes.

La celebración fue íntima, lejos del ruido mediático. Rodeada de su marido, Pablo Goycochea, y sus hijos, la conductora eligió una cena familiar, sencilla y cargada de emoción. En sus redes sociales compartió las imágenes bajo una frase que resumió el espíritu de la noche: “Postales de una noche de celebración”.

El rojo desplaza al negro y se convierte en la gran tendencia

El look fue protagonista absoluto. Flor de la V apostó por un conjunto monocromático en rojo intenso: top con mangas amplias y volumen dramático, short al tono que estilizó sus piernas y una minibag plateada que aportó brillo. El maquillaje acompañó con ojos marcados y labios neutros, mientras que el pelo suelto con ondas suaves terminó de construir una imagen poderosa.

Flor de la V y su familia

¿Por qué este estilismo marca tendencia? Porque el rojo está viviendo su gran momento. Durante años, el negro fue el recurso seguro para eventos nocturnos: elegante, sobrio, clásico. Pero la moda actual propone algo distinto: color, presencia y actitud. El “total red look” se impone como alternativa audaz al minimalismo oscuro.

El rojo no sólo llama la atención; comunica seguridad. Es un tono que ocupa espacio, que no pide permiso. Y en una industria donde la imagen es mensaje, Flor eligió hablar fuerte y claro.

Flor de la V y su esposo

No parece casual que haya elegido este color para celebrar una nueva vuelta al sol. El rojo simboliza energía vital, pasión, liderazgo y determinación. Es el color del fuego y del corazón; transmite fuerza y decisión.

En psicología del color, se asocia con personas que atraviesan momentos de afirmación y crecimiento. A los 51, Flor de la V se muestra radiante, segura y dueña de su historia. El rojo, en ese contexto, funciona casi como metáfora: intensidad, vida y coraje.

Flor de la V y su familia

“Extrañaba hacer teatro”: una noche de festejo y reflexión

En paralelo al cumpleaños, Flor también habló de su presente profesional en una nota con LAM. Allí se mostró emocionada y reflexiva. “Extrañaba hacer teatro”, confesó, dejando en claro que el escenario sigue siendo una parte esencial de su identidad artística.

“Debuté hace 30 años en el medio”, recordó, subrayando una trayectoria que la consolidó como actriz y conductora. Tres décadas de carrera no son un detalle menor: hablan de constancia, talento y resiliencia.

Pero hubo una frase que resonó con especial fuerza: “Pareciera que no nos merecemos ciertos lugares”. Con esas palabras, Flor de la V aludió a las barreras y prejuicios que enfrentó a lo largo de su camino. Nunca evitó esas conversaciones; al contrario, las convirtió en motor.

Y quizás el momento más íntimo llegó cuando expresó: “A mis hijos les dije que no se avergüencen de mí”. Una declaración potente que conecta directamente con el espíritu del festejo familiar. La misma mujer que se viste de rojo para celebrar su presente es la que construyó, con orgullo, un hogar donde el amor y la identidad no se negocian.

En definitiva, el look rojo no fue un simple capricho fashionista. Fue coherencia. Fue mensaje. Fue tendencia, sí, pero también símbolo de una mujer que, tres décadas después de su debut, sigue reinventándose sin perder su esencia.

Adiós al negro. Con 51 años recién cumplidos, Flor de la V demuestra que el verdadero estilo no es seguir reglas, sino animarse a romperlas. Y hacerlo, además, vestida de rojo fuego.

AM