Flor de la V festejó el primer cumpleaños de su nieto, Morrisón

Flor de la V abrió su corazón y sus redes sociales para compartir un momento profundamente familiar: el primer cumpleaños de su nieto Morrison. La celebración, que se desarrolló al aire libre en un entorno verde y natural, estuvo plagada de detalles emotivos, juegos infantiles y una mesa dulce que se convirtió en protagonista para los más pequeños.

Así fue el cumpleaños de Morrison, el nieto de Flor de la V

En su cuenta de Instagram, la conductora publicó varias postales del evento en las que se la ve sonriente, relajada y plenamente conectada con su rol de abuela. En las imágenes, el pequeño Momo aparece rodeado de afecto, en brazos de distintos miembros de la familia, reflejando el clima de amor que marcó toda la jornada.

Flor de la V durante el evento lleno de afecto

Junto a las fotos, Flor escribió un texto cargado de cariño que rápidamente conmovió a sus seguidores: “Ayer celebramos un año lleno de risas, amor y hermosos momentos con vos querido Momito. Sos un rayo de luz en nuestras vidas y cada día a tu lado es un regalo”, expresó, dejando en claro la profunda conexión que siente por su nieto.

El pequeño Morrison interactuando con Isabella

La conductora no se detuvo allí y continuó su mensaje con un deseo afectuoso para el futuro del pequeño: “Te deseamos un futuro repleto de felicidad, increíbles aventuras y amistades que llenen tu corazón de alegría. Que siempre encuentres motivos para sonreír y que tu vida esté llena de bendiciones. ¡Te amamos más de lo que las palabras pueden expresar!”, agregó, un verdadero testimonio del valor que le da a los lazos afectivos dentro de su familia.

Primos hermanos, más unidos que nunca

Una familia ensamblada que celebra unida

Morrison es el hijo de la hija mayor de Pablo Goycochea, esposo de Flor de la V, y ocupa un lugar muy especial dentro de la familia ensamblada que ambos construyeron con los años. Lejos de hacer diferencias, la conductora siempre habló de los hijos de su pareja como “hijos del corazón”, una definición que se ve reflejada en cada gesto de cariño que dedicó al niño durante el festejo.

Un evento familiar que demostró unión y amor

Las fotos del cumpleaños mostraron momentos de ternura y complicidad: en una de ellas, se lo ve a Morrison dando sus primeros pasos acompañado por Paul, uno de los hijos de Flor y Pablo, mientras la familia observa con sonrisas y atención. Estas escenas simples, pero significativas, capturan la esencia de lo que representa la vida familiar para la conductora: un espacio donde la alegría se comparte sin condiciones.

La mesa dulce del festejo, con una torta decorada con animalitos marinos que fue uno de los grandes protagonistas

Un detalle llamativo de la celebración fue la torta de cumpleaños y la mesa dulce, decoradas con motivos infantiles y tonos pastel. De dos pisos y con diseños de animalitos marinos, la torta se volvió uno de los grandes protagonistas de la fiesta, acompañando el clima relajado y lleno de luz natural que caracterizó la jornada.

La publicación no tardó en llenarse de “me gusta” y comentarios cariñosos de parte de seguidores y colegas, que celebraron tanto la dulzura del mensaje como la armonía que se percibe en las imágenes. Muchos remarcaron cómo Flor de la V supo construir y consolidar una familia diversa, unida y basada en el amor, algo que ella misma suele destacar con frecuencia.

